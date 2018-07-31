ЕВРАЗ и Lenta.ru запустили совместный проект «Стальные династии»

Холдинг «ЕВРАЗ» и интернет-издание Lenta.ru запустили digital-проект «Стальные династии», рассказывающий о пяти семьях металлургов, горняков и шахтёров Сибири и Урала, где профессия передаётся из поколения в поколение. Общий стаж работы всех героев превышает 500 лет.

Семьи представляют главные производства ЕВРАЗа: Нижнетагильский и Западно-Сибирский металлургический комбинаты, Качканарский горно-обогатительный комбинат, Евразруду и Распадскую угольную компанию.

Отмечается, что команда проекта преодолела сотни километров, чтобы собрать все истории воедино. Более 20 мест съёмки, более 40 часов работы и сотни снимков фотографа Павла Маркелова стали фотолетописью каждой династии.

ЕВРАЗ НТМК в проекте представляет династия Корогодских — три поколения мужчин работают в конвертерном цехе комбината, в семье подрастает уже четвёртое поколение, которое может продолжить традицию.

Династия Романчуков — это четыре поколения бульдозеристов ЕВРАЗ КГОКа. Свою профессию они сравнивают с работой художника. Техника у отца и сына, которые работают в карьере сегодня, мощнее и безопаснее, чем была у деда, но и глава семьи готов хоть сейчас сесть за бульдозер.

Титовы — династия крупнейшей в России шахты «Распадская», которая в этом году отмечает 45-летний юбилей. Основатели — два двоюродных брата, оба Николаи, оба кавалеры множества шахтёрских наград. Сейчас дело Титовых продолжают сыновья одного из братьев.

Династия Лебошкиных — это четыре поколения металлургов ЕВРАЗ ЗСМК. В их руках сейчас находится сталепрокатное производство, которое даёт стране около четверти всей проволоки.

Династия Санниковых — четыре брата, трое из которых по примеру отца работают машинистами электровоза на Шерегешской шахте. Четвёртый попробовал несколько профессий и сейчас трудится на агломерационной фабрике.

«Стальные династии» — это не только рассказ о выборе профессии, это путешествие во времени, возможность проследить, как менялась металлургия и люди, работающие в ней.