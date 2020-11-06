Евгению Куйвашеву пожаловались на несоблюдение масочного режима в общественном транспорте Нижнего Тагила. Губернатор пообещал разобраться с перевозчиками 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram ответил на вопрос жителя Нижнего Тагила, который пожаловался на несоблюдение масочного режима в городском общественном транспорте.

«Я езжу с Вагонки в город каждый день на 57-м маршруте, пассажиры и водители — без масок! Людей так много, что они едут стоя, как кильки в банке! Где маски, где 1,5 метра? <...> Прошу, примите меры», — написал тагильчанин в обращении.

Губернатор ответил, что он и муниципальные власти почти ежедневно обговаривают с фирмами-перевозчиками противовирусные правила. Но, по мнению главы региона, разговоры и даже штрафы действуют не на всех пассажиров. Евгений Куйвашев пообещал отправить в Нижний Тагил контрольную группу, которая «на месте разберётся, кто там недорабатывает».

«Неоднократно обсуждали, что автобус просто не должен ехать, пока кто-то из пассажиров отказывается элементарные требования выполнять. И тут важна и принципиальная позиция компании-перевозчика, и оперативная помощь правоохранительных органов. На мой взгляд, пусть и постепенно, но ситуация улучшается», — ответил губернатор Свердловской области.

Также Евгений Куйвашев напомнил, что водители и кондукторы также обязаны носить маски.