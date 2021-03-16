Евгения Ройзмана задержали в аэропорту Кольцово

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня был задержан в аэропорту Кольцово. Его задержали для составления административных протоколов из-за участия в акциях протеста 23 и 31 января в столице Среднего Урала. Об этом Ройзман рассказал «Новой газете».

Задержание, по словам политика, прошло «на достаточно высоком уровне, нормально, вежливо, спокойно». Протоколы были составлены по части 5 статьи 20.5 КоАП («Нарушение требований режима чрезвычайного положения»). После чего Ройзмана отпустили.

В материалах говорится, что заявление на политика написал некий Георгий Алексеев после того, как прочитал на Znak.com интервью с ним.

Ранее Евгения Ройзмана вместе с другими политиками задержали на форуме «Муниципальная Россия», который проводила «Открытая Россия»*. На задержанных составили протоколы за осуществление деятельности нежелательной организации, после чего отпустили.

* По решению Минюста России «Открытая Россия» включена в перечень иностранных и международных неправительственных организацией. Мы указываем это по требованию властей.