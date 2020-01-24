Евгения Чудновец и пранкеры Вован и Лексус станут экспертами Общественной палаты России

Осуждённая за репост видео в соцсети «ВКонтакте» Евгения Чудновец, телеведущая Милана Тюльпанова, блогер Вадим Манукян, а также пранкеры Вован и Лексус станут членами рабочей группы по защите прав пользователей сети Интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета, сообщил в Facebook председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он пригласил Чудновец и других участников экспертного совета по СМИ молодёжного парламента при Госдуме, который в последнее время прекратил свою работу, войти в эту рабочую группу. Заседание рабочей группы, по словам Малькевича, пройдёт в феврале, на нём состав официально расширят, а также выберут сопредседателей группы.

Напомним, жительница Свердловской области Евгения Чудновец стала известна после того, как была осуждена в Курганской области за репост видео в соцсети «ВКонтакте», но когда это дело получило большой общественный резонанс, её оправдали.

Последние несколько лет она писала различные жалобы в прокуратуру на российских рэперов — так, она требовала отменить концерт рэпера Face в Екатеринбурге из-за того, что в текстах его песен есть ненормативная лексика. Кроме того, она писала жалобу в Роскомнадзор на трек рэпера Оксимирона под названием «Последний звонок», так как посчитала песню причиной трагедии в Керчи, где 18-летний Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в политехническом колледже. Кроме того, в 2019 году Чудновец участвовала в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Свердловской области от ЛДПР и набрала 7,5% голосов.