Евгений Ройзман заявил о готовности баллотироваться в Госдуму РФ

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о своей готовности участвовать в выборах в Госдуму РФ.

На вопрос ведущей программы «Личный приём» Ирины Воробьёвой, интересны ли ему выборы в Госдуму 2021 года, Ройзман ответил, что будет избираться, если ему удастся зарегистрироваться в качестве кандидата.

«Если будут нормальные выборы по одномандатным округам, то я выберу округ и выиграю. То есть это для меня принципиально», — цитирует URA.RU заявление Ройзмана.

Напомним, выборы депутатов Госдумы пройдут в сентябре 2021 года.