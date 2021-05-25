Евгений Ройзман призвал выпускников школ уезжать из России

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман порекомендовал выпускникам российских школ уезжать из страны. Об этом он опубликовал пост в Facebook.

В своём посте политик вспомнил, как пять лет назад он ходил на торжественную линейку в школу ещё в статусе мэра, где произнёс для выпускников речь о важности личного отношения к происходящему в стране.

«Полный зал народу, и я вдруг говорю: "Запомните: страна такая, сам не сделаешь — никто не сделает. И ещё: в наших проблемах, хоть на личном уровне, хоть на уровне страны, не виноват никто, кроме нас самих. И, наконец, запомните: вам никто в этой жизни ничего не должен. И чем раньше вы это поймёте, тем больше у вас в жизни шансов на успех"», — поделился экс-мэр.

После этого бывший мэр Екатеринбурга посоветовал выпускникам уезжать из России.