Евгений Куйвашев завершил реформу аппарата губернатора и правительства Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 15 октября подписал ряд указов, определяющих структуру аппарата губернатора и правительства региона, сообщает департамент информполитики.

Кроме того, глава региона назначил глав департамента аппарата. Разработкой единой политики в сфере местного самоуправления, взаимодействием с муниципалитетами, а также координацией работы администраций управленческих округов займётся Вадим Дубичев, первый заместитель руководителя аппарата — директор департамента по местному самоуправлению.

Экспертно-аналитическое направление аппарата возглавил Константин Устиловский в должности первого заместителя руководителя аппарата — директора экспертно-аналитического департамента.

Ильхам Ширалиев назначен на должность заместителя руководителя аппарата — директора департамента кадровой политики и контроля. Игорь Ромшин назначен на должность заместителя руководителя аппарата — директора государственно-правового департамента. Виктор Ятло возглавил организационное направление работы в должности заместителя руководителя аппарата — директора Департамента протокола и организационного обеспечения. Марина Обрубова назначена заместителем руководителя аппарата, в её ведении будут находиться вопросы документооборота и работа с обращениями граждан.

Департаменты внутренней и информационной политики Свердловской области будет курировать заместитель губернатора, которого Евгений Куйвашев определит в ближайшее время. До назначения заместителя исполнение этих обязанностей возложено на Вадима Дубичева.

«Необходимо выстроить работу по формированию структурных подразделений так, чтобы это не сказалось на текущей работе органов власти. Уверен, что ваш опыт и знания помогут безболезненно пройти этап формирования в кратчайшие сроки», — подчеркнул Евгений Куйвашев на встрече с Вадимом Дубичевым.

Губернатор также определил первоочередные задачи для руководства и сотрудников аппарата губернатора и правительства Свердловской области.