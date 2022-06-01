​​​​​​​Евгений Куйвашев выделил Нижнетагильской филармонии полмиллиона рублей на приобретение музыкальных инструментов

Правительство Свердловской области выделило 500 тысяч рублей из резервного фонда Нижнетагильской филармонии на приобретение музыкальных инструментов и оборудования. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. С просьбой обновить музыкальный фонд филармонии к главе региона обратился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в апреле 2022 года, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«В 2022 году наш город отмечает 300-летие, и в связи с этим у нас запланированы ряд проектов с участием коллективов филармонии на разных концертных площадках города, в том числе на нестационарных. Однако существующие инструменты и оборудование в Нижнетагильской филармонии не обновлялись несколько лет, пришли в ненадлежащее состояние и требуют замены. Мы благодарны Евгению Куйвашеву за его решение поддержать наш музыкальный коллектив и жителей нашего города», — отметил Владислав Пинаев.

В ближайшее время Нижнетагильская филармония приобретёт цифровое пианино, активные акустические системы, микрофон, микшерный пульт и другое оборудование.

Нижнетагильская филармония — одна из первых муниципальных концертных организаций такого рода. Она входит в Ассоциацию концертных организаций России с 2000 года, с момента образования этого союза. За 25 лет деятельности филармонии её слушателями стали около 1,3 миллиона человек — это почти равно населению четырёх таких городов, как Нижний Тагил. Организовано около пяти тысяч концертов различных музыкальных жанров, в которых слушателям были представлены лучшие российские и зарубежные солисты, собственные филармонические коллективы, камерные ансамбли.