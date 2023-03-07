Евгений Куйвашев вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени крановщице ЕВРАЗ НТМК

Во Дворце культуры металлургов Нижнего Тагила губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в канун Международного женского дня вручил крановщице ЕВРАЗ НТМК Елене Грачёвой орден за «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ЕВРАЗа.

В компании уточнили, что Елена Грачёва пришла на работу в конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК 20 лет назад. Сегодня она умеет управлять всеми видами кранов, хорошо знает особенности их конструкции, может анализировать неполадки в работе оборудования. Бригада Елены за последние пять лет ежемесячно перевыполняла производственную программу по отгрузке металла на 101–110%. В 2011 году Грачёвой было присвоено звание «Лауреат премии имени первой в мире женщины-горновой Фаины Шаруновой».