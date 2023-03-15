Евгений Куйвашев вручил медаль ордена «Родительская слава» многодетной семье из Нижнего Тагила

Накануне, 14 марта, губернатор Евгений Куйвашев вручил медаль ордена «Родительская слава» многодетной семье Абрамовых из Нижнего Тагила и знак отличия «Совет да любовь» супругам Кондюриным. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, сам губернатор отметил, что крепкая и дружная семья, где ценятся традиции взаимоуважения, любви и поддержки, всегда остаётся основной нашего общества.

«Всегда с большим удовольствием выполняю эту почётную миссию. И каждый раз с чувством благодарности и признательности отмечаю, насколько многогранны таланты и достижения уральцев. Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени награждаются работники самых разных сфер: медики, учёные, инженеры, конструкторы и рабочие крупнейших промышленных предприятий нашего региона. С удовольствием вручу награды нашим замечательным деятелям культуры. Также почётными званиями отмечены профессиональные заслуги наших юристов, строителей, экономистов, работников высшей школы», — отметил глава региона.

Губернатор вручил государственные награды более 30 выдающимся уральцам. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили начальник участка в управлении сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции АО «Уралвагонзавод» Владимир Терентьев, а также мастер участка технадзора в управлении сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции АО «Уралвагонзавод» Андрей Усов.