Евгений Куйвашев: Вопросы создания наилучших условий для полноценной, социально полезной, активной и комфортной жизни людей с особенностями здоровья имеют очень важное значение

На пленарном заседании Всероссийского социально-реабилитационного форума, который проводится Всероссийским обществом слепых в эти дни в Екатеринбурге, губернатор Евгений Куйвашев заявил, что правительство Свердловской области активно работает над улучшением условий для комфортной и полноценной жизни людей с особенностями здоровья. Также глава региона отметил, что свердловские власти оказывают финансовую поддержку социальным проектам Всероссийского общества слепых, содействуют трудоустройству участников организации, совместно с предприятиями обеспечивают создание и техническое оснащение рабочих мест, стимулирование ритмичного сбыта продукции.

«Вопросы создания наилучших условий для полноценной, социально полезной, активной и комфортной жизни людей с особенностями здоровья имеют очень важное значение. На решение этих задач направлены усилия органов власти, гражданского общества, бизнеса, образовательных, медицинских, социальных организаций. В Свердловской области проживает 275 тысяч человек с особыми потребностями по здоровью, из них больше 14 тысяч человек имеют сложности со зрением. Правительство Свердловской области реализует комплекс мер, направленных на повышение качества их жизни, на создание современной доступной среды, своевременное медицинское сопровождение, решение бытовых проблем», — заявил Евгений Куйвашев.

Как отмечают в департаменте информационной политики, Свердловская область активно участвует в формировании системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей. С 2022 года Средний Урал является базовой площадкой для Международного форума-выставки социальных технологий «СОЦИО». В этом году в нём приняли участие 46 тысяч человек из 82 регионов России и 15 стран.

Всероссийский социально-реабилитационный форум ВОС проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июня. Его участниками стали представители общественных, образовательных, социальных организаций, предприятий, учреждений здравоохранения, органов власти и местного самоуправления.

Также Евгений Куйвашев вручил благодарственное письмо президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Сипкину.