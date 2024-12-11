Евгений Куйвашев в прямом эфире ответил на вопросы жителей Нижнего Тагила и Свердловской области

Сегодня, 11 декабря, состоялась прямая линия с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона ответил на наиболее волнующие уральцев вопросы о медицине, ЖКХ, общественном транспорте, дорогах и культуре. Единственный заданный вопрос из Нижнего Тагила касался дефицита врачей в городских медучреждениях. Губернатор признал, что проблема существует, но она понемногу решается.

«Кадровое обеспечение медицинской службы — это один из наших ключевых приоритетов. Если говорить о Нижнем Тагиле, то там более 700 врачей, только за прошлый год 82 специалиста привлекли. Кроме того, в следующем году 9 целевиков-ординаторов заканчивают обучение и будут направлены в Нижний Тагил, а в 2026-м — ещё 14. Вопрос непростой, и за один год, как бы ни хотелось, решить сложно. Тем не менее у нас выработаны программы “Земский фельдшер”, “Земский доктор». Увеличиваем выплаты врачам до 1,5 млн рублей подъёмных и фельдшерам, тем, кто едет работать в малые города, до 750 тысяч рублей. Только в этом году мы поможем 150 медработникам на общую сумму 160 млн рублей. Понимаем, что это одно из важнейших направлений работы не только правительства Свердловской области, но и муниципалитетов. Мы знаем об этой проблеме и будем решать её», — заявил Евгений Куйвашев.

Также губернатор рассказал о поддержке медицинских работников в Свердловской области, уделяя особое внимание среднему медицинскому персоналу.

«Действительно, медицинские сестры и в целом средний медицинский персонал являются важной частью системы здравоохранения. Мы с министерством здравоохранения прекрасно это понимаем, более того, предпринимаем все меры. Мы уже с этого года пересмотрели компенсацию за найм жилья, в том числе медицинским сёстрам. Это действительно важный шаг. Раньше такого не было. Мы продолжим совершенствовать меры поддержки. Планируем дальнейшее расширение программы для привлечения специалистов в отдалённые территории. И я действительно совершенно согласен: никакая больница без медсестёр не обойдётся, и я благодарен всем специалистам за труд, за очень тяжёлый, важный, нужный труд», — сказал губернатор.

Ещё одной важной для свердловчан социальной темой стало строительство в регионе новых школ. Отвечая на вопрос, Евгений Кувашев отметил, что в 2024 году построено 8 и отремонтировано 16 школ. Этому моменту уделяется не только особое внимание регионального правительства, но и, как следствие, выделяются внушительные средства из бюджета.

Также глава региона объявил о дополнительных мерах поддержки для молодых семей в 2025 году. Они будут распространяться на семьи с детьми, где один из супругов до 23 лет учится в вузе или ссузе.

«Безусловно, надо максимально создавать условия для того, чтобы молодые люди получали образование, создавать условия, чтобы они смогли приобрести жильё. Перечень мер поддержки сегодня существует. И молодые семьи ими пользуются. Будем поддерживать их и дальше», — сказал Евгений Куйвашев.

В настоящее время обсуждается введение единовременной выплаты в 50 тысяч рублей для покупки товаров первой необходимости для новорождённого, если его маме не больше 23 лет. Также студентам могут компенсировать до 500 тысяч рублей за весь период действия ипотеки на уплату процентов.

Рассказал губернатор и о планах по ремонту областных и муниципальных дорог. Часть из них войдёт в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». По словам главы региона, в этом году завершается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги», но темпы обновления региональных трасс не снизятся, поскольку начинает свою работу новый нацпроект.

«Действительно нацпроект “Безопасные качественные дороги” нам очень помог. За шесть лет мы отремонтировали почти 800 километров региональных дорог. Благодаря нему мы смогли замкнуть ЕКАД, сдвинуть с “мёртвой точки” решение многих дорожных проблем. Сейчас на старте новый национальный проект “Инфраструктура для жизни”. И часть его будет по-прежнему связана с ремонтами дорог и укреплением транспортного каркаса региона. Региональный Минтранс уже предложил внести в него 200 километров региональных трасс, чтобы привести их в нормативное состояние в 2025 году. Это будет рекордная протяжённость ремонта в рамках нацпроекта», — рассказал Евгений Куйвашев.

Уделил внимание губернатор и работникам культуры. По его словам, в 2025 году в регионе стартует федеральный проект «Земский работник культуры» — программа по привлечению специалистов в сельские учреждения культуры, рабочие посёлки, посёлки городского типа и малые города с населением до 50 тысяч жителей, аналогична программам «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В следующем году на эти цели предусмотрено 15 миллионов рублей.

«У нас есть поручение президента по реализации программы, оно будет обязательно выполнено. По одному миллиону рублей будем выплачивать тем, кто заключит трудовой договор с учреждениями культуры, подведомственными региональному министерству культуры или администрации муниципалитета», — сказал губернатор.

Предполагается, что, как и в случае с программами для учителей и медиков, участники программы должны иметь профильное высшее или специализированное образование в области культуры. Минимальный срок работы по контракту составит пять лет.

Ещё Евгений Куйвашев в рамках прямой линии анонсировал акцию по вручению новогодних подарков детям из детских домов Свердловской области. В 2024 году она пройдёт во второй раз.

«В 68 учреждениях живут около 2,5 тысячи ребят всех возрастов. Подарки они просят самые разные: куклу, платье, ноутбук для учёбы, посещение аквапарка. Все мечты будут выполнены. Уже нашли партнёров, которые подключились к реализации детской мечты. Мы будем продолжать эту акцию впредь», — сказал Евгений Куйвашев.