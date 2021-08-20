Евгений Куйвашев в Камышлове проверил готовность школ к новому учебному году

На днях губернатор Евгений Куйвашев побывал в Камышлове и проверил одну из школ на соблюдение в ней норм эпидбезопасности.

«В Свердловской области сегодня всё готово для того, чтобы дети начали учебный год за партами. 60% педагогов по области (и уже 80% в Камышлове) поставили прививки. Я очень высоко ценю и благодарен всем им за такой ответственный подход и к личному здоровью, и к нашей общей задаче по формированию коллективного иммунитета», — сказал Евгений Куйвашев.

В нескольких городах области в этом учебном году откроются новые классы в рамках проекта «Уральская инженерная школа». Первые кабинеты для углублённого изучения физики и химии созданы и в Камышлове. Ещё 12 таких классов для технического творчества школьников заработают в сентябре и октябре в Асбесте, Берёзовском, Ревде и других городах, где есть промышленные предприятия.

Средства на классы с роботами и 3D-принтерами выделены из областного бюджета. По словам главы региона, профориентация в школах должна решать проблему нехватки специалистов в конкретных областях. Об этом он говорил не только с педагогами, но и со специалистами Камышловского электротехнического завода, которые обеспокоены нехваткой квалифицированных кадров на предприятии.

Отдельное внимание уделили вопросу школьного питания. На его организацию в этом году в областном бюджете предусмотрено более 5 млрд рублей.

«Все мамы знают, что накормить ребёнка — задача непростая. А чтоб он поел столовскую еду с удовольствием, был сыт и полон сил — ещё более сложная задача. Я считаю, что организация питания равноценна организации учебного процесса. Голодному ребёнку до роботов и 3D-принтеров дела нет», — отметил Евгений Куйвашев.

Также глава региона попросил обратить внимание глав муниципалитетов на безопасность маршрута школьников по городу.