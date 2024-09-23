Евгений Куйвашев увеличил выплаты добровольцам, заключивших контракт с Минобороны, до 1,5 млн рублей 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление правительства, по которому размер единовременной выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы на СВО, увеличился до 1,5 млн рублей. С 20 сентября выплата составит более 2 млн рублей: 1,5 млн рублей — из регионального бюджета, 100 тысяч рублей — муниципальная выплата, 400 тысяч рублей — федеральная выплата Минобороны.

«В соответствии со статьёй 101 Областного закона… “О правовых актах в Свердловской области” Правительство… постановляет: внести… следующее изменение: в пункте 1-1 число “1000000” заменить числом “1500000”. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет своё действие на отношения, возникшие в связи с заключением контракта о прохождении военной службы с 20 сентября по 31 декабря», — говорится в документе.

Ранее правительство региона направило средства в местные бюджеты, что позволило главам муниципальных образований установить дополнительную выплату добровольцам в размере 100 тысяч рублей. Ряд муниципалитетов, в частности Екатеринбург и Нижний Тагил, выделяют ещё по 100 тысяч рублей из местных бюджетов. Также родственники свердловчан, участвующих в спецоперации, продолжат получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей на семью и аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего.

«В регионе действуют и другие меры поддержки семей военнослужащих, в том числе: льготная газификация дома, отсрочка уплаты арендной платы и расторжение договоров аренды регионального имущества без применения штрафных санкций, бесплатный отдых для детей в оздоровительных лагерях на Черноморском побережье, бесплатное питание для детей военнослужащих в школах и колледжах», — напоминают в департаменте информационной политики Свердловской области.