Евгений Куйвашев увеличил до 50 тысяч рублей максимальный размер областных социальных выплат медикам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил до 50 тысяч рублей максимальный размер областных социальных выплат отдельным категориям работников системы здравоохранения. Соответствующее постановление принято на заседании регионального кабмина. На эти цели из областного бюджета будет выделено 157 млн рублей. Ранее такие выплаты не могли превышать сумму в 18,5 тысячи рублей.

Инициатива направлена на реализацию программы развития кадрового потенциала отрасли в соответствии с задачами национального проекта «Здравоохранение». Увеличение размера социальных выплат позволит привести их в соответствие с федеральными стандартами.

Областные социальные выплаты в размере от 4,5 до 50 тысяч рублей в месяц получают отдельные категории медицинских работников, оказывающие медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Это медперсонал в первичном звене, районных больницах и скорой помощи. Кроме того, выплата предоставляется медработникам, оказывающим помощь, не входящую в базовую программу ОМС. В частности, по таким профилям заболеваний, как психиатрия, фтизиатрия, ВИЧ и паллиативная помощь. В регионе сформирован перечень из 121 медицинской организации, чьи работники соответствуют критериям для установления специальных социальных выплат.

Согласно постановлению, повышенные выплаты будут действовать с 1 марта 2024 года. За фактически отработанное время будет сделан перерасчёт.