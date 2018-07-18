Евгений Куйвашев утвердил 14 членов Общественной палаты Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об утверждении 14 членов нового созыва Общественной палаты региона по своей квоте, сообщает департамент информационной политики главы региона.

По квоте Куйвашева в Общественную палату войдут: сопредседатель регионального штаба ОНФ Анастасия Немец, Герой России Сергей Воронин, глава свердловского Союза журналистов Александр Левин, артист «Уральских пельменей» Андрей Рожков, биатлонист Антон Шипулин, координатор «Молодёжки ОНФ» Юлия Итяйкина. В палату также войдут заслуженный учитель России и почётный гражданин Первоуральска Владимир Валькер, исполнительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева, председатель свердловского реготделения Российского военно-исторического общества Александр Емельянов, вице-президент Союза малого и среднего бизнеса региона Сергей Майзель, председатель областного Союза композиторов Александр Пантыкин, начальник регионального штаба Союза добровольцев России Вадим Савин.

Кроме того, в список включены председатель Совета главных конструкторов региона Леонид Шалимов, член президиума координационного совета объединения работодателей и профсоюзов автомобильного транспорта УрФО Владимир Щукин.

Накануне Заксобрание Свердловской области утвердило 14 членов ОП по своей квоте. Ими стали: бывший главврач ОКБ № 1 Феликс Бадаев, выдвинутый ассоциацией патриотических отрядов «Возвращение» Александр Бухгамер, представитель «Объединения предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области» Владимир Винницкий, представляющая реготделение Российского союза молодёжи Елена Зверева, Алексей Киселёв из Федерации профсоюзов Свердловской области, выдвинутый профсоюзом СвЖД Борис Колесников, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, выдвинутый региональной ассоциацией бывших узников гетто и нацистских лагерей экс-руководитель Госпиталя ветеранов войн Семён (Шлема) Спектор, глава совета ветеранов области Юрий Судаков, представитель организации содействия ветеранам боевых действий Евгений Тетерин, выдвинутый организацией ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса Сергей Павленко, член Свердловского общественного фонда участников студенческих отрядов «Знаменка» Михаил Сафронов, представитель областной Ассоциации средних медицинских работников Ирина Левина и представитель Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щёлоков.

Ещё 14 членов ОП утвердят 28 назначенных общественников. Полномочия действующего состава Общественной палаты истекут 21 августа.

Общественная палата Свердловской области обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской, и межрегиональных, региональных, местных общественных объединений с государственными органами Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в целях обсуждения вопросов социально-экономического развития Свердловской области, осуществления общественного контроля, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав общественных объединений, развития гражданского общества в Свердловской области.