Евгений Куйвашев совершил рабочую поездку в Верхнюю Салду

Накануне, 24 сентября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках выездного заседания регионального правительства приехал в Верхнюю Салду. Во время рабочей поездки он посетил социальные объекты ВСМПО-АВИСМА, провёл рабочую встречу с генеральным директором предприятия, пообщался со школьниками из Верхней и Нижней Салды в рамках проекта «Инженерная суббота», а также поздравил победителей конкурса «Лучшие учителя Верхней и Нижней Салды» от благотворительного фонда «Эмпатия».

Сотрудники титановой корпорации провели для губернатора экскурсию по креативному кварталу и профессионально-индустриальному кластеру «Перспектива» — профориентационному проекту ВСМПО-АВИСМА, в котором школьников готовят к работе на градообразующем предприятии. Там Евгений Куйвашев встретился с учащимися 7–11-х классов и ответил на их вопросы в рамках образовательного проекта «Инженерные субботы».

«Тот, кто работает без удовольствия, хорошо работать не будет. Соответственно, не будет хорошо работать, то не будет карьеры. Поэтому пытайтесь в себе найти то, что вам по душе, и развивайте этот талант. После этого у вас с карьерой всё получится, вы станете инженерами, лаборантами, врачами, художниками, педагогами и другими специалистами», — дал совет школьникам Евгений Куйвашев.

Также Евгений Куйвашев оценил ход благоустройства парка имени Владислава Тетюхина по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Но разработку дизайн-проекта и установку памятника основателю титанового предприятия взяла на себя корпорация ВСМПО-АВИСМА.

Во дворе профессионально-индустриального кластера планируют разместить кинотеатр под открытым небом, зоны отдыха, сцену с навесом для творчества и спорта. Здесь можно будет поиграть в шахматы, настольный теннис и перекусить у фудтрака. Креативное пространство будет доступно для всех жителей и гостей Верхней Салды.

После этого губернатор отправился в школу № 1 им. А. С. Пушкина, чтобы поздравить победителей конкурса «Лучшие учителя Верхней и Нижней Салды» от благотворительного фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова, акционера ВСМПО-АВИСМА. Все призёры дополнительно удостоены ежемесячной выплаты в 15 тысяч рублей в течение 2024/2025 учебного года, что увеличивает ежемесячный грант от «Эмпатии» до 30 тысяч рублей.

«Я совершенно точно знаю, что профессия педагога — это самая главная профессия во всём мире. Потому что не будет педагогов — не будет у нас ни врачей, ни инженеров, ни металлургов. Вы являетесь настоящим зерном всех профессий», — отметил Евгений Куйвашев.

В рамках визита состоялась рабочая встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, главы Верхнесалдинского городского округа Александра Маслова и генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Дмитрия Трифонова. Стороны обсудили взаимодействие города, предприятия и региона.

«Я считаю важным, что правительство Свердловской области, администрация Верхней Салды и руководство корпорации ВСМПО-АВИСМА вместе работают над решением различных задач. И конечно, ВСМПО-АВИСМА прямым образом влияет на экономику нашего региона и страны. Титан — это стратегический металл, без которого невозможно себе представить ни одно машиностроительное производство. Сегодня это является серьёзным преимуществом», — сказал губернатор Свердловской области.

После трёхсторонней встречи генеральный директор ВСМПО-АВИСМА выступил на заседании правительства Свердловской области, которое на территории Верхней Салды прошло впервые.