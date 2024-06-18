Евгений Куйвашев сообщил о достижении свердловскими предприятиями импортонезависимости и укреплении технологического суверенитета в 2023 году

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе своего сегодняшнего выступления перед депутатами Законодательного собрания региона сообщил о достижении уральскими предприятиями импортонезависимости и укреплении технологического суверенитета в 2023 году.

«“Уральские локомотивы” запустили в серийное производство электропоезд “Финист”. Это полностью отечественный аналог знаменитой “Ласточки”. Белоярская атомная электростанция в минувшем году первой в мире внедрила технологию работы на ядерных отходах. Предприятие “ГидроНТ”, реализуя приоритетный инвестпроект, освоило выпуск более ста моделей гидравлики для нужд ЖКХ, сельского хозяйства и строительной отрасли. Ведущая российская IT-компания “СКБ Контур” сегодня выполняет масштабный проект по созданию экосистемы для бизнеса, предлагает новые цифровые сервисы и решения», — отметил губернатор.

Глава региона также заявил о росте валового регионального продукта и объёма инвестиций в основной капитал Свердловской области.

«Мы сумели значительно укрепить экономику, реализовать десятки значимых проектов, направленных на рост благополучия и качества жизни людей. Регион продолжил динамичное социально-экономическое развитие, сохранил лидирующие позиции по основным макроэкономическим показателям. Так, валовой региональный продукт увеличился на 7%, что вдвое выше среднероссийских темпов и превосходит динамику за последние несколько лет. Активизировалась инвестиционная деятельность. Объём привлечённых в регион капиталовложений превысил 720 миллиардов рублей — рост на 16%», — подчеркнул губернатор.