Во время пресс-конференции Евгений Куйвашев рассказал о состоянии экологии в Нижнем Тагиле.

«В 2021 году Нижний Тагил был исключён из списка городов с высоким и очень высоким содержанием загрязнения воздуха. Я считаю, это положительный результат проекта “Экология”. Это не просто наше субъективное мнение, это мнение экологов, это ежедневные замеры выбросов», — прокомментировал Куйвашев.

По словам главы региона, ЕВРАЗ НТМК серьёзно нарастил объёмы выпуска своей продукции, при этом загрязнение экологии со стороны комбината уменьшилось. Предприятие полностью выполняет договорённость с областью по сокращению выбросов.

«В прошлом году ЕВРАЗ потратил почти 800 млн рублей на реализацию экопроектов, в 2020-м — уже 1 миллиард. В 2022 году будет направлено порядка 750 млн рублей», — сообщил глава региона.

Также губернатор отметил, что автотранспорт во многих больших городах является серьёзным фактором загрязнения воздуха. Выхлопные газы, по мнению Куйвашева, — это одна из важнейших проблем, которую нужно решать. Глава региона предложил перевести общественный транспорт на газ или электричество.