Евгений Куйвашев продлил «амнистию» по QR-кодам в торговых центрах Свердловской области до 20 января

На ежегодной пресс-конференции Евгений Куйвашев ответил на вопрос журналистов о снятии ковидных ограничений и о пропускной системе в ТЦ.

«Мы обсуждали буквально вчера с [главным санитарным врачом Свердловской области] Дмитрием Николаевичем Козловских, с нашими коллегами по вопросу доступа в торговые центры. У нас сегодня — до 15 января, мы решили сдвинуть эту дату до 20 января и, конечно же, будем смотреть, как развивается ситуация с распространением нового штамма “омикрон”», — заявил губернатор

Также глава региона отметил, что успехи в борьбе с ковидом зависят от того, будут ли люди делать прививку. Тем не менее, по его словам, власти готовы к приходу нового штамма.