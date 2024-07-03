Евгений Куйвашев предложил продлить в Свердловской области действие пониженной ставки единого сельхозналога, депутаты ЗакСО поддержали инициативу

Евгений Куйвашев предложил продлить в Свердловской области действие пониженной ставки единого сельскохозяйственного налога в 5% до 2027 года. Депутаты ЗакСО поддержали эту инициативу, соответствующий закон был принят на заседании парламента региона.

«Сейчас в Свердловской области 389 налогоплательщиков, применяющих пониженную налоговую ставку по единому сельскохозяйственному налогу. Всё больше аграриев — как крупных предприятий, так и малых крестьянско-фермерских хозяйств — выбирают эту систему налогообложения. Мы продлеваем действие пониженной налоговой ставки единого сельскохозяйственного налога в размере 5% до 2027 года включительно», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Он отметил также, что изменения, предусмотренные в законе, способствуют созданию условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей региона на потребительские товары и услуги, а также обеспечению прав потребителей. Напомним, что Налоговый кодекс РФ устанавливает ставку единого сельхозналога на уровне 6%.

«Действующей в настоящее время редакцией этого регионального закона установлен срок применения пониженной ставки по единому сельскохозяйственному налогу до конца 2024 года. Принятие закона позволит хозяйствующим субъектам направлять высвобождаемые средства на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, реконструкцию и модернизацию животноводческих корпусов и иных объектов сельскохозяйственного назначения, на пополнение собственного оборотного капитала», — прокомментировала спикер ЗакСО Людмила Бабушкина.

По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на поддержку аграриев региона в 2024 году запланировано более 5 млрд рублей. Из них более 3,7 млрд рублей выделено из регионального бюджета.