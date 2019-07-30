Евгений Куйвашев поручил восстановить сгоревший дом многодетной семьи из Красноуфимска

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил чиновникам Красноуфимского района до 1 сентября восстановить сгоревший дом многодетной семьи Аринушкиных из села Александровского, сообщает департамент информполитики региона.

Поручение главы области озвучили представители областной администрации, выехавшие на территорию.

«Губернатор взял ситуацию на личный контроль и распорядился построить семье комфортное жильё. По площади оно будет больше, чем раньше. Местные власти также присутствовали на встрече — до них доведена информация в том числе о персональной ответственности за исполнение поручения главы региона», — уточнил один из выезжавших на место чиновников.

Дом семьи Аринушкиных сгорел в мае вместе со скотиной, сараями и баней. Хозяйка дома и её восемь детей не пострадали. Местные чиновники уговаривали погорельцев переехать в другое место, но они высказали пожелание восстановить жильё на этом же месте.