Евгений Куйвашев попросил водителей на летней резине не выезжать на дороги

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram попросил водителей, которые сменили резину с зимней на летнюю, по возможности не выезжать на дороги до потепления.

«Весенние снегопады у нас случаются регулярно, но этот особенно сильный. Ситуация осложняется тем, что в муниципалитетах многая техника уже переведена на летний регламент работы. Прошу водителей на летней резине по возможности не выезжать на дороги до потепления. Будьте предельно аккуратны. По прогнозу, со вторника начнёт теплеть», — написал Куйвашев.

Он отметил, что дал поручение правительству области организовать оперативную работу по расчистке трасс. МЧС, ГИБДД и медики, по его словам, работают в особом режиме.

Напомним, второй день в Екатеринбурге и других городах Свердловской области продолжается сильный снегопад. Снег не тает из-за минусовой температуры. Госавтоинспекцией Свердловской области уже введены ограничения на организованные перевозки групп детей, они возобновятся только после стабилизации метеорологической обстановки в регионе. В ближайшее время будут введены ограничения междугородних перевозок по Серовскому направлению.