Евгений Куйвашев подписал допсоглашение о сотрудничестве с ЕВРАЗом, Нижним Тагилом и Качканарским городским округом, компания выделит на реализацию проектов в городах присутствия 6,2 млрд рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на полях ИННОПРОМа-2024 подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве с ЕВРАЗом, Нижним Тагилом и Качканарским городским округом. В течение 2025 — 2027 годов на реализацию проектов, способствующих социальному и экономическому развитию Нижнего Тагила и Качканарского городского округа компания выделит 6,2 млрд рублей.

Документы подписали глава региона, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

«ЕВРАЗ продолжает продвигать проекты по развитию городов, в которых располагаются наши предприятия. Нам важно, чтобы наши общие проекты были направлены на улучшение инфраструктуры городов, повышение уровня образования, здравоохранения, культуры и развитие спорта», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле будет построена общеобразовательная школа на 1,2 тысячи учащихся в жилом районе «Александровский», проведена реконструкция плотины городского пруда. Также планируется создать центр профессиональных компетенций на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа и центра подготовки персонала ЕВРАЗа на Урале, в том числе средства предполагаются на ремонт комплекса зданий и закупку оборудования. Кроме того, будет спроектирован и построен спортивно-оздоровительный комплекс по улице Фрунзе. Реконструирован и оснащён пищеблок городской инфекционной больницы Нижнего Тагила.

«Мы много лет сотрудничаем с градообразующим предприятием, и это даёт положительные результаты: постоянно реализуются различные социальные проекты, появляются новые объекты инфраструктуры», — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Соглашением предусмотрено строительство в Качканаре жилого дома для врачей и учителей, а также проведение капитального ремонта здания клуба «Горняк» и прилегающей территории в посёлке Валериановске. Отдельным соглашением были закреплены намерения создать образовательный кластер в Качканаре. Он включит в себя флагманскую школу инженерно-технической предпрофессиональной подготовки на базе вновь созданного Губернаторского лицея, действующего Качканарского горнопромышленного колледжа, создаваемого филиала медицинского колледжа.

«У нас будет новый образовательный кластер, в котором мы сможем готовить нужных городу специалистов. И для нас также очень важно, что развивается не только Качканар, но и посёлок Валериановск», — сказал глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.