Евгений Куйвашев по просьбе Эдуарда Росселя восстановит висимскую узкоколейку

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил восстановить висимскую «кукушку» — узкоколейную железную дорогу, которая в XIX веке соединяла Нижнетагильский и Висимо-Уткинский заводы. Об этом сообщил нынешний глава региона Евгений Куйвашев в своём Instagram.

Эдуард Россель предлагает связать железную дорогу с горой Белой и сделать её туристическим объектом. Евгений Куйвашев, в свою очередь, поручил посчитать затраты и изучить юридические вопросы.

«Этим путём идут зарубежные страны. Да и у нас есть опыт эксплуатации узкоколейки в Алапаевске. Идея мне очень нравится. Но, по сути, придётся заново уложить рельсы. Под спецзаказ изготовить шпалы нужного размера. Построить целых 13 мостов. Прежде чем замахнуться на такой проект, я поручил всё посчитать, изучить юридические вопросы. Через месяц мне доложить», — написал Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, партнёрами в этом проекте уже согласились стать СвЖД и ЕВРАЗ.