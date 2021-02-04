Евгений Куйвашев официально разрешил работу общепита и увеселительных заведений с 23:00 до 6:00

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о снятии запрета на работу предприятий общественного питания после 23:00. Документ вступит в силу с 5 февраля.

Кроме того, глава региона разрешил частным детским садам, которые работали с наполняемостью 50%, школам и учреждениям допобразования работать с полной наполняемостью при строгом соблюдении требований санитарных врачей.