Евгений Куйвашев обсудил с главой Минприроды проект улучшения экологической обстановки в Нижнем Тагиле на 2 млрд рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи 12 августа обсудил с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным этапы реализации национального проекта «Экология» и показатели 2019 года в регионе, сообщает департамент информполитики региона.

По словам Евгения Куйвашева, особое внимание в области уделяется снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Проблема наиболее актуальна для Нижнего Тагила, где большая концентрация промышленных предприятий, и Екатеринбурга, где ежегодно растёт количество транспорта и в связи с этим — загазованность. Губернатор рассказал, что в Нижнем Тагиле разработан и утверждён комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки, стоимость которого составляет 2 млрд рублей: речь, прежде всего, идёт об оздоровлении атмосферного воздуха в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Значительным является вклад предприятий, реализующих масштабные программы модернизации производства, снижающие выбросы в атмосферу и нагрузку на окружающую среду.

Ещё одной мерой заметного снижения негативного воздействия на атмосферный воздух может стать строительство второй ветки метрополитена в Екатеринбурге. Евгений Куйвашев представил проект, отметив высокую его значимость для улучшения экологической ситуации в столице Урала.

«Как показывают расчёты, ввод в эксплуатацию второй ветки метро позволит существенно сократить выбросы от автомобильного транспорта. Кроме того, проектирование и строительство второй ветки метрополитена — задача наиважнейшая для Екатеринбурга ещё и с учётом строительства новых жилых кварталов и микрорайонов и предстоящей в 2023 году Универсиады», — подчеркнул глава Свердловской области.

Другой актуальной темой для обсуждения стала рекультивация полигонов, прекративших функционирование. В разговоре также были рассмотрены вопросы развития экологического туризма, который набирает обороты в Свердловской области. Более детальное обсуждение может состояться в рамках заседания Федерального экологического совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, которое после согласования и по предварительной договорённости Дмитрия Кобылкина и Евгения Куйвашева может состояться в Екатеринбурге.

«Уверен, что результатом работы совета станут эффективные, прорывные решения, направленные на улучшение экологической ситуации в регионах России», — сказал Евгений Куйвашев.

В настоящее время в Свердловской области разработано семь региональных проектов, включающих 23 целевых показателя. Объём финансирования региональной составляющей из федерального и областного бюджетов в 2019 году — 296 млн рублей.