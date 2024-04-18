Евгений Куйвашев обратил внимание глав Нижнего Тагила и Екатеринбурга на низкую активность горожан в голосовании за объекты благоустройства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратил внимание глав муниципалитетов на недостаточную активность горожан в голосовании за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Чем выше активность жителей территорий, тем больше шансов привлечь туда финансирование на благоустройство», — отметил губернатор на заседании совета глав муниципалитетов.

Самая низкая активность жителей отмечается в крупных городах области — Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Нижнему Тагилу нужно набрать ещё не менее 16 тысяч голосов, чтобы получить федеральные субсидии на благоустройство по проекту. У тагильчан остаётся 13 дней, чтобы поддержать благоустройство парка на Руднике имени III Интернационала, сквера на Ленинградском проспекте, Парка культуры и отдыха металлургов, парка Горького, Театрального бульвара, сквера Строителей и площади перед зданием на Окунева, 22.

Екатеринбургу надо набрать порядка 130 тысяч голосов. Если городам не удастся набрать необходимое количество голосов, то благоустройство общественных пространств, которые сейчас выбирают жители, будет отложено до определения иных источников финансирования.

Всего в голосовании уже приняли участие порядка 800 тысяч жителей Свердловской области. В лидерах — Волчанский городской округ и городской округ Верхняя Тура, где в 2,5 раза превышены показатели по количеству проголосовавших.

Принять участие в голосовании за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» можно с помощью волонтёров или на официальном сайте проекта (https://66.gorodsreda.ru/).

Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в этом году проходит с 15 марта по 30 апреля. В Свердловской области на выбор жителям представлены 168 общественных пространств. Приглашаем всех тагильчан проголосовать и поддержать любимый город.