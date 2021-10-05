Евгений Куйвашев назначил представителем губернатора в Заксобрании тагильчанина Михаила Ершова 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил своим полномочным представителем в Законодательном Собрании региона Михаила Ершова, сообщает департамент информполитики региона. Он озвучил решение в ходе рабочей встречи с председателем регионального парламента прошлого созыва, вновь избранным депутатом Людмилой Бабушкиной и Михаилом Ершовым, возглавлявшем в предыдущем созыве комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления.

«Михаил Павлович Ершов обладает большим опытом управленческой работы, начиная с муниципальной службы. Работал управляющим Горнозаводским управленческим округом. Был депутатом. Знает и регион, и особенности работы Законодательного собрания. Знаю Михаила Павловича как высокого профессионала. Я уверен, что это назначение сыграет очень важную роль в целом для Свердловской области», — сказал губернатор.

«Действительно, Михаил Павлович Ершов — очень опытный человек. Он работал и главой управленческого округа. В предыдущем созыве он внёс огромный вклад в развитие региональной политики, в решение вопросов развития местного самоуправления. Я очень рада, что принято такое решение», — отметила Людмила Бабушкина.

Сам Михаил Ершов заявил, что для него продолжение работы в команде губернатора, а главное, жителей Свердловской области — большая честь и серьёзная ответственность.

«Безусловно, я принимаю ваше предложение. И, уважаемая Людмила Валентиновна, большое спасибо вам за добрые слова, за оценку моей деятельности в качестве депутата Законодательного собрания. Можете всегда смело рассчитывать на мои знания, умения и опыт», — сказал он.

Экс-глава Горнозаводского управленческого округа Михаил Ершов был избран в сентябре 2016 года депутатом Законодательного собрания. В 2021 году он принял участие в праймериз «Единой России» в составе Ленинской территориальной группы Нижнего Тагила, где кроме него находились действующий депутат ЗакСо Вячеслав Погудин и депутат НТГД, директор «Нижнетагильского холодильника» Вячеслав Малых. Последний неожиданно опередил опытного политика Ершова на 68 голосов (1744 против 1676). Малых, напомним, по итогам сентябрьских выборов удалось попасть в областной парламент.