Евгений Куйвашев назначил министра экономики и территориального развития Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Дениса Мамонтова на пост министра экономики и территориального развития Свердловской области, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Пост министра экономики Свердловской области был вакантен с января 2019 года, когда предыдущий глава ведомства Александр Ковальчик перешёл на должность первого вице-мэра Екатеринбурга.

«Министерство экономического и территориального развития Свердловской области под моим руководством сосредоточится над выполнением задач, поставленных национальными проектами, а также задач губернаторской программы "Пятилетка развития". Также будет уделено внимание повышению качественного прогнозирования для достижения наилучших результатов. Задачи мне знакомы», — отметил Денис Мамонтов.

Денис Мамонтов более 20 лет работает в органах муниципальной и государственной власти. Имеет два высших образования по специальностям «инженер-экономист» и «юрист». С 2007 по 2012 год работал первым заместителем главы администрации Советского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, затем возглавлял департамент лесного комплекса Тюменской области. С 2015 года он работал первым заместителем главы города Мегион.