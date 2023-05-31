Евгений Куйвашев наградил тагильчан почётными званиями и знаками отличия

Накануне, 30 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды выдающимся уральцам. Медали ордена, почётные звания и знаки отличия получили 38 свердловчан, среди которых пять работников «Уралвагонзавода» и заведующий кафедрой специального машиностроения филиала УрФУ в Нижнем Тагиле, сообщает департамент информационной политики.

«Каждый раз, вручая заслуженные награды жителям региона, я радуюсь, что признание получают представители самых разных профессий. Нет и не было такой сферы деятельности, в которой уральцы не смогли бы себя достойно проявить. Сегодня мы чествуем металлургов и машиностроителей, работников сферы транспорта, здравоохранения и образования, представителей строительной отрасли, инженеров и конструкторов, спортивных тренеров. Благодарю всех вас за то, что продолжаете укреплять славу Свердловской области как мощного интеллектуального и промышленного центра, региона умных и талантливых людей, добросовестных тружеников, патриотов и подвижников», — сказал губернатор региона.

Четыре сотрудника УВЗ награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ими стали электросварщик ручной сварки вагоносборочного цеха Максим Гончаров, крановщик термического цеха № 1 Галина Кожевина, заместитель коммерческого директора Андрей Кудрявцев и фрезеровщик Евгений Мотовилов. Начальник технологического сектора Технологического института «Уралвагонзавода» Антон Бычков был удостоен звания «Заслуженный машиностроитель РФ».

Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени губернатор вручил тагильчанину Евгению Хмельникову, заведующему кафедрой специального машиностроения Нижнетагильского технологического института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования УрФУ.

Традиционно среди награждённых много промышленников. Медали и знаки отличия получили не только работники «Уралвагонзавода», но и «Уралтрансмаша», УГМК и других предприятий.