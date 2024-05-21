Евгений Куйвашев: «Мы готовы обеспечить узбекских партнёров своей продукцией». Свердловские компании примут участие в крупном проекте жилой застройки «Наманган Нью Сити»  

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с хокимом Наманганской области Узбекистана Шавкатом Абдуразаковым заявил о готовности уральских компаний принять участие в крупном проекте по комплексной жилой застройке «Наманган Нью Сити».

В частности, Евгений Куйвашев отметил, что свердловские предприятия готовы обеспечить узбекских партнёров металлургической, кабельной продукцией, металлоконструкциями, электротехническими изделиями.

Кроме того, глава региона сообщил о планах по открытию торгового дома Наманганской области в Екатеринбурге.

«Насколько мне известно, ваше предприятие, выпускающее редукторы и насосное оборудование, рассматривает возможность открыть в Екатеринбурге своё представительство. Мы готовы оказать максимальную поддержку. В целом такое представительство может стать первым шагом к открытию торгового дома Намангана здесь у нас, в Свердловской области», — сказал Евгений Куйвашев.

Также губернатор пригласил узбекскую делегацию принять участие в строительном форуме-выставке 100+ TechnoBuild, крупнейшей промышленной выставке России ИННОПРОМ-2024 и Международной неделе моды Uf Lab, которые пройдут в Екатеринбурге. По словам Евгения Куйвашева, неделя моды может стать одной из площадок для презентации возможностей Наманганской области в сфере производства текстильной продукции.