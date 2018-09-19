Евгений Куйвашев и руководство Boeing открыли завод в «Титановой долине»

В особой экономической зоне «Титановая долина» в Верхней Салде состоялось торжественное открытие комплекса Ural Boeing Manufacturing 2.0, пишет Znak.com.

Для участия в церемонии открытия в Свердловскую область прилетели председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор компании Boeing Деннис Мюленбург и посол США в России Джон Хантсман.

Делегация США успела осмотреть цеха предприятия «ВСМПО-Ависма», Ural Boeing Manufacturing 1.0 и Ural Boeing Manufacturing 2.0. На площадке прошла встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с руководством Boeing. Кроме Денниса Мюленбурга, в регион прибыли член совета директоров, президент Boeing International Марк Аллен, президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, генеральный директор UBM 1.0 Скотт Рикетт.

После открытия Ural Boeing Manufacturing 2.0 в Свердловской области появятся более 200 новых рабочих мест, дополнительные доходы и налоговые отчисления. Второй завод Ural Boeing Manufacturing — совместное предприятие ВСМПО и американской самолётостроительной корпорации Boeing. Данное предприятие будет специализироваться на производстве и черновой механической обработке титановых штамповок для сборки самолётов Boeing Dreamliner серии 737, 777 и 787. Первоначально второй завод Ural Boeing Manufacturing планировалось открыть в начале 2018 года, но затем сроки перенесли на осень.

Напомним, в апреле в Госдуме РФ обсуждался законопроект об ответных санкциях против США, который предусматривал приостановку сотрудничества с американскими компаниями в области авиастроения, что могло бы стать очень серьёзным ударом для «ВСМПО-Ависма». Ситуацию разрешил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заявивший, что правительство не станет запрещать поставки титана.