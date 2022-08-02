Евгений Куйвашев дополнительно выделил 230 млн рублей на поддержку импортозамещения в регионе 

На развитие импортозамещающих производств из бюджета Свердловской области поступит дополнительно 230 млн рублей. Соответствующие изменения внесены в закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», который подписал Евгений Куйвашев.

«Это стратегический вопрос, от успешного решения которого зависят экономическая безопасность региона и технологический суверенитет страны. По ключевым параметрам мы должны добиться импортонезависимости, закрыть основные потребности в материалах, сырье, комплектующих и оборудовании», — приводят слова губернатора в департаменте информационной политики области.

Ранее губернатор Свердловской области поручил докапитализировать фонд технологического развития промышленности (ФТРП) до 500 млн рублей. Деньги будут направляться на поддержку импортозамещающих проектов промышленных предприятий в условиях санкционного давления. Средства пойдут на предоставление льготных займов под 1–5% годовых. Предприятия смогут получить от 20 до 100 млн рублей на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов, расширение и организацию импортозамещающих производств.

Вместе с тем 100 млн рублей из областного бюджета будут направлены через ФТРП на передовые разработки свердловских предприятий. В сотрудничестве с Уральским межрегиональным научно-образовательным центром до конца года они должны предложить рынку технологии мирового уровня. В конце года предприятия могут получить компенсацию до 50% затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, но не более 25 млн рублей.

Кроме того, 202 млн рублей, привлечённые из федерального бюджета, распределяются предприятиям на возмещение процента по кредитам на пополнение оборотных средств. Помощь в этом году уже получили Уральский завод РТИ, Завод медицинских технологий, Свердловский завод гипсовых изделий, «Святогор» и другие. Объём поддержки на одно предприятие ограничен 50 млн рублей в год.