«Это же самая настоящая дедовщина». В спортшколе «Уралец» Нижнего Тагила 19-летний дзюдоист избил 15-летнего товарища по команде за нарушение дисциплины      

В начале мая в стенах зала дзюдо СШОР «Уралец» произошёл конфликт между двумя воспитанниками. 19-летний Максим ударил по лицу 15-летнего Артёма (имя изменено. — Прим. ред.), в результате чего парень получил сотрясение мозга и провёл неделю на больничной койке. Ситуация приобрела совсем другой оборот, когда стороны конфликта стали подавать в полицию заявления в отношении друг друга. Журналист АН «Между строк» Максим Сорокин пообщался с мамой мальчика и старшим тренером по дзюдо «Уральца», чтобы разобраться в конфликте.

«В тот раз, когда мой сын был на тренировке, вместе с ним занимался юноша постарше по имени Максим. Он по какой-то причине решил, что он блюститель порядка, и постоянно делает замечания младшим: например, если кто-то ходит без тапочек или переодевается где-то не там. В тот день он докопался до моего ребёнка из-за тапочек. Дело в том, что на прошлые тренировки Артём приходил без них. Тапки нужны спортсменам, чтобы доходить до татами, такие уж в зале правила. В итоге Артём пришёл в тапках, но после тренировки, видимо по привычке, ушёл в раздевалку босиком», — рассказала АН «Между строк» мама пострадавшего подростка.

Из-за этого между парнями произошла словесная перепалка, в ходе которой 19-летний спортсмен ударил Артёма кулаком по лицу. Ребёнок получил сотрясение мозга и на следующий день лёг на лечение в больницу. По словам мамы Артёма, теперь он не сможет участвовать в областных соревнованиях, к которым готовился полгода. После инцидента на тренировке уже вечером Артёму позвонил главный тренер, который находился в момент ссоры в тренерской и не видел самого конфликта. Как утверждает мама, он пристыдил мальчика за трусость и отсутствие ответной реакции на удар. После этого разговора у 15-летнего подростка случилась истерика. Он говорил, что теперь считает себя трусом, а своё бездействие — ошибкой.

«Со стороны тренерского штаба и администрации спортшколы на следующий день поступало много звонков. Меня просили не афишировать инцидент, хотя я со своей стороны ничего не собиралась делать. Ещё через день 19-летний Максим, который ударил моего сына, видимо осознав всю серьёзность ситуации, пошёл и написал на него заявление в полицию о побоях», — говорит женщина.

Как утверждает тагильчанка, с ней связался человек, который назвался представителем Максима. Он предложил встретиться и решить ситуацию в досудебном порядке.

«Я сейчас пребываю в шоке от происходящего, от того, как они всё развернули. Теперь моему ребёнку, который лежит в больнице с сотрясением мозга, грозит постановка на учёт в ПДН. Что это вообще такое? В тот день, когда я узнала о заявлении в отношении нас, я всё-таки решила написать своё. В этой ситуации я больше всего переживаю за детей, к которым со стороны старших сложилось подобное отношение. Это же самая настоящая дедовщина, а тренеры и администрация спортшколы на это никак не реагируют», — утверждает женщина.

Как заявляет старший тренер по дзюдо «Уральца» Алексей Хамзин, ни о какой дедовщине речи в спортшколе нет. Наравне с молодыми спортсменами в зале тренируются взрослые и даже ветераны. По словам мужчины, это первый серьёзный конфликт среди воспитанников школы на его памяти.

«Для меня эта ситуация стала большой неожиданностью. Инцидент произошёл между двумя абсолютно нормальными парнями и не имел никакой предыстории. Оттого и очень странно, что он так закончился. К парням никогда не было вопросов по дисциплине, они оба достойные и адекватные спортсмены, которых я давно знаю. В конфликте всегда виноваты оба, мы несколько раз говорили с ними после стычки. Максим постарше, с ним, конечно, разговор был жёстче. Моя позиция по этому вопросу однозначна: таких ситуаций в коллективе быть не должно. Да, заявления были поданы, но мы разговаривали с ребятами, и они говорят, что перегнули палку, а доводить ситуацию до этой стадии не стоило», — считает Хамзин.

После инцидента тренерский состав обсудил данный конфликт с воспитанниками на линейке, ещё раз подчеркнув, что в коллективе важно поддерживать дисциплину и дружеское отношение между спортсменами.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» отметили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет вынесено решение. В этот четверг в зале пройдёт профилактическое мероприятие с участием сотрудников полиции.