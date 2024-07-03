«Это всегда сюрприз, новый вызов и безудержный азарт». В Нижнем Тагиле прошёл автоквест ЕВРАЗа, посвящённый семейным ценностям

В Нижнем Тагиле прошёл автоквест «ЕВРАЗ: Летний. Семейный. Твой!» (6+). В этом году гонка была приурочена к объявленному в России Году семьи, поэтому главным нововведением стало обязательное присутствие в команде ребёнка. Всего в игре участвовали 22 команды.

«В этом году автоквест посвящён семье, в нём участвуют взрослые и дети. Поэтому все задания мы сделали более игровыми — не только на знания, но и на смекалку. Многие точки — это места, которые подходят для семейного отдыха. Они появились либо были улучшены при участии ЕВРАЗа. Какие-то из загаданных объектов знакомы детям больше, чем взрослым: например, скульптура лисёнка у Театра кукол. Также мы надеемся, что участники познакомились с интересными площадками во время игры и в свободное время придут туда всей семьёй (музей бересты, арт-гостиная в Маленьком театре, площадка с играми по мотивам времён Демидовых на Демидовской даче)», — отмечает организатор автоквеста Елена Полюгова.

На протяжении гонки участники отгадывали зашифрованные послания. Ответы вели к точкам на карте города: достопримечательностям и памятным местам, культурным и социальным объектам Нижнего Тагила — победителям грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». На месте команды искали коды, спрятанные на столбах, скамейках и камнях.

Победителем автоквеста стала команда «УХА F.A.M.I.L.I.». Её участники справились со всеми заданиями за 1 час 44 минуты. Они играли в 12-й раз и в третий раз победили. Член команды Виктория Богданова признаёт, что регулярное участие в автоквестах даёт свои преимущества, как и в любых командных играх, но есть и другая сторона медали: начинаешь искать подвох там, где его нет, а также уходить в дебри и рассматривать неочевидные варианты, что отнимает заветное время и может увести по ложному следу.

«29 июня, в День молодёжи, наша команда добавила ещё один автоквест от компании ЕВРАЗ в копилочку. Наш традиционный состав в этом году претерпел изменения, так как гонка была приурочена к Году семьи и обязательным условием участия стало наличие ребёнка в команде. Нововведение, которое вначале было принято с долей скепсиса, но по итогу привело к финишу раньше других команд. 11 интереснейших вопросов, одни разгадывались за секунды, другие вызывали горячие споры и ставили в тупик. В нашей команде есть свои локальные шуточки и суеверия: например, парк "Народный" имеет дурную репутацию, потому как два предыдущих автоквеста мы приезжали на эту локацию в поисках заветной точки и оба раза мимо. Поэтому идеально подходивший по всем параметрам “Экодом” не так уж идеально подходил именно нам. Под раздачу попал и музей бересты из-за своего расположения. Наша команда негласно носит статус самой непредсказуемой: мы либо самоуверенно начинаем с большим отрывом и запинаемся за несколько точек до финиша, либо плетёмся в отстающих и внезапно, когда уже никто не ждёт, набираем такие обороты, что просто кардинально переламываем ход игры. В этом как раз и есть прелесть автоквестов лично для нас — это всегда сюрприз, новый вызов и безудержный азарт», — делится Виктория.

Серебряным призёром гонки стала команда «Выкрутасы-НТ» — победитель летнего автоквеста ЕВРАЗа в 2023 году.

«В автоквесте мы участвуем ежегодно, занимали первые места. Каждый год мы очень-очень ждём его, регистрируемся одними из первых. И есть много желающих поиграть в нашей команде. Как всегда, познавательно, очень круто, драйвово, эмоций положительных очень много! Особенно классно себя ощущаем после награждения, когда мы всей командой за какими-нибудь вкусняшками, в этом году за пиццей, обсуждаем все задания и загадки. Участие стало традицией, ежегодным ярким событием, которого мы ждём», — говорит участница команды Евгения Полякова.

Бронзу получила команда «Бешеные белки» — воспитатели МАДОУ «Радость».

«В гонке мы участвовали в третий раз, и в этом году нам повезло, впервые стали призёрами. Мы выработали свою тактику: не быстрее ехать, куда глаза глядят, а сначала разобраться и вчитаться в задание. Нам всё очень понравилось, всё было здорово! Задания были интересные, было даже такое, что моя 11-летняя дочь Полина знала некоторые моменты, а мы — нет. Она нам подсказывала», — рассказывает капитан команды Наталья Безрукова.

Поздравил участников начальник отдела реализации социальных программ ЕВРАЗ НТМК Андрей Дубинкин.

«Очень рад, что среди участников автоквеста появились дети и подростки, которые, как уже выяснилось, в некоторых заданиях были смекалистее своих взрослых коллег по гонке. Это здорово! Недавно мы отмечали День молодёжи, я всех вас поздравляю и хочу пожелать оставаться молодыми, мечтать и всегда стремиться к лучшему будущему. Всем здоровья и активного образа жизни!» — сказал он.

К поздравлениям присоединился первый заместитель председателя первичной профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК Владимир Фисталь.

«Сегодняшним мероприятием мы также открываем серию мероприятий ко Дню металлурга. Это праздник труда, славных традиций, семейных династий. А наш автоквест “Летний! Семейный! Твой!” доказывает, что семья — это сила, мощь и опора. И здесь речь не только о семье как ячейке общества, но и о семейной атмосфере на работе, в дружном коллективе. Поздравляю всех с успешным финишем!» — сказал он.

Все участники летней гонки получили классные подарки от компании ЕВРАЗ и партнёров автоквеста. В этом году партнёрами автоквеста стали компании: официальный дилер Geely «Уникум», музыкальная студия «Серебряные струны», соляная пещера «Круиз», магазин натуральной косметики «Botanica», место впечатлений «Мам, хочу ещё!», компания по организации реалити-квестов QUEST LOST, мягкий кинотеатр DEPO, шашлычная «Гранат», гончарный двор, ресторан доставки «Голодная панда», салон цветов «Дивная роза», жареное мороженое ICE ROLLS, студия косметологии Анастасии Поротниковой, фитнес-клуб «Халк», «Не школа гитары», квесты и праздники «Место пряток», химчистка «Енот Полоскун», клуб STELS: лазертаг, пейнтбол, организатор пространства | Екатерина Лямова, детский центр «Искорка», IT-школа «Алгоритмика», компьютерный клуб «КиберПрайд», детский центр «ЭникиБэники», кафе-кофейня СandyLike, автошкола «Люкс», доставка еды «Сушкоф и Пицца», студия развития «Логос», студия аппаратной косметологии CosmoBeauty, магазин «Автозапчасти», магазин «ИЖЕН», школа иностранных языков AMERiCANA, детский центр «Изюминка».