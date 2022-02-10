«Это творчество в чистом виде». В Нижнем Тагиле покажут выставку талантливого художника-самоучки 

В кластере «Samoro.doc» на проспекте Мира, 49/24 в эту субботу, 12 февраля, в 18:00 откроется выставка «Камушек в ботинке» (12+). Её автор – 22-летний художник-самоучка, работающий в стиле ар-брют под псевдонимом ЯПЁС. Вместе с куратором проекта Евгения Комухина «Афиша МС» разбирается, почему стоит прийти на выставку.

Тагильчанин Дмитрий Кудлай живёт в Дзержинском районе в посёлке Северный. Парень работает на «Уралхимпласте», а в свободное время пишет картины. Первая его персональная выставка прошла в галерее «Народная», а осенью 2021 года картины художника ЯПЁС можно было увидеть на выставке Уральской индустриальной биеннале в Нижнем Тагиле.

«Дима с детства рисовал на всём, что ему попадалось под руку. Но он нигде не учился этому. Отсутствие художественной школы даёт большую свободу. Все работы – это творчество в чистом виде. Дима изначально делал диджитал-арт с помощью компьютера, а уже из диджитала вышли физические работы, а не наоборот, как это часто бывает», – рассказывает галерист Евгений Комухин, добавляя, что художник сторонится публичности и не хочет общаться с журналистами.

В экспозиции в «Самородке» представлено около 50 работ, выполненных на холстах, дереве разными материалами – пастелью, маслом, акрилом, темперой, лаком. По словам Комухина, художник вдохновляется работами экспрессионистов и кубистов, немного подражает Пикассо и другим знаменитым творцам. При этом у него есть собственный, узнаваемый стиль. Работает ЯПЁС в направлении ар-брют. Понятие было введено французским художником Жаном Дюбюффе в 1945 году для обозначения коллекции картин, написанных душевнобольными, детьми и художниками-примитивистами.

12 февраля художник будет присутствовать на открытии выставки. Также каждый зритель сможет приобрести понравившиеся работы, в том числе в рассрочку. Галерист Евгений Комухин уверен, что этот проект откроет новое имя в художественной среде Нижнего Тагила.