«Это тотальное уничтожение малого бизнеса». Предприниматели Нижнего Тагила пожаловались на «грабительский» рост платы за размещение торговых павильонов

В Нижнетагильскую гордуму и мэру Владиславу Пинаеву поступили письма от директора ТД «Тагилхлеб» Вадима Сидоренко, в которых тот жалуется на большой рост платы за размещение своих павильонов на территории города. Летом в Нижнем Тагиле была выбрана новая методика определения размера оплаты за установку нестационарных торговых объектов. После этого суммы, которые «Тагилхлебу» приходится платить за размещение павильонов, увеличились, по словам Сидоренко, в 6–6,5 раз.

«В 2019 году по договорам аренды в павильонах “Тагилхлеб” была установлена сумма 33 825 рублей в месяц. С применением новой методики расчётов с 2020 года данный платёж возрастёт до 213 979 рублей в месяц», — написал директор компании.

В письме депутатам отмечается, что в павильонах «Тагилхлеба» реализуется прежде всего местная продукция. Рост платы за размещение павильонов может нанести вред как самому предприятию, которому приходится работать «во времена жёсткой конкуренции, засилья федеральных сетей и непростой экономической обстановки в стране», так и обычным покупателям. Сегодня в Тагиле работают 20 объектов компании.

«В основном это товары социальной направленности и первой необходимости, предназначенные в первую очередь для малообеспеченных групп населения и пенсионеров. Любые необоснованные и часто грабительские изменения условий для осуществления предпринимательской деятельности ведут к негативным последствиям для предприятий малого бизнеса и, конечно, потребителя. В прошлом месяце была увеличена на 20% оплата электроэнергии ОАО “МРСК-Урала” без объяснения каких-либо причин. Все эти решения отражаются на конечной стоимости товаров и продуктов. На наш взгляд, происходит тотальное уничтожение малого бизнеса в городе», — подвёл итог Вадим Сидоренко.

Сидоренко попросил депутатов оказать влияние на пересмотр коэффициентов расчёта оплаты. В случае отказа от помощи в решении проблемы руководство предприятия намерено обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Вопросы к новой методике возникли и у других предпринимателей, рассказали АН «Между строк» депутаты НТГД.

«Картинка очень неоднородная. У кого-то платежи вырастают в десятки раз. Для таких предпринимателей бизнес становится нерентабельным, он просто рушится из-за этого увеличения. Формула-то сама понятная, но нужно какой-то коэффициент вводить, который будет учитывать предпринимательскую активность непосредственно в Нижнем Тагиле», — рассказал АН «Между строк» представитель рабочей группы.

Сегодня, 16 октября, вопрос об условиях размещения киосков и павильонов на территории Нижнего Тагила был рассмотрен на заседании думской комиссии по развитию предпринимательской деятельности. Депутатам напомнили, что нестационарные торговые объекты должны работать на территории города в соответствии со схемой их размещения и наличием договора. Сейчас в Тагиле осуществляют деятельность 593 киоска и павильона. В июне в администрации утвердили новые требования к внешнему виду для нестационарных объектов, а также условия для их размещения, после чего у бизнесменов и возникли финансовые сложности.

Поводом для применения новой методики стало принятие в марте этого года правительством Свердловской области нового постановления, касающегося порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории региона. Но на рассмотрение муниципалитетов были представлены несколько методик, отметил на комиссии депутат и владелец «Нижнетагильского холодильника» Вячеслав Малых, поддержав своих коллег по бизнесу.

«Объект должен хотя бы окупаться. Нам предлагают голую землю. Предприниматели вкладывают деньги в проекты по проведению электричества, по теплу и канализации, сам павильон тоже денег стоит. Мы говорим о создании рабочих мест — мимо, про то, что нужно развивать малый бизнес... Да не пойдут наши дети бизнесом заниматься при таких условиях», — сказал Вячеслав Малых.

«Предприниматель пришёл и проинвестировал, у него этот квадратный метр изначально дорогой стал. Он пришёл именно на определённых условиях, установил киоск, обеспечил рабочими местами наших жителей. Нужно учитывать те деньги, которые он уже вложил. Мы с помпой открывали нестационарные рынки. Господин Носов говорил, что именно так и нужно делать, ленточки перерезали. В итоге сейчас стоимость размещения там объектов вырастает в разы. И завтра никто уже не будет арендовать там места. Хотелось бы всё-таки какого-то сбалансированного подхода»,— добавил Андрей Палатов.

Начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмила Абдулкадырова сообщила народным избранникам, что недавно по поручению мэра Владислава Пинаева была создана специальная рабочая группа, в которую вошли в числе прочих представители Торгово-промышленной палаты города. Её члены разрабатывают варианты снижения платы за нестационарные объекты. В администрации готовы учесть и принять предлагаемые ими меры, но только в том случае, если они будут экономически обоснованы. Людмила Абдулкадырова добавила также, что в последнее время потребность предпринимателей в установке нестационарных торговых объектов снизилась.

«Предприниматели приходят к нам с просьбой об изменении специализации, потому что не все услуги у нас востребованы так, как хотелось бы. Это связано в том числе с тем, что у нас в городе много торговых сетей. Предпринимателям на самом деле трудно выживать в этих условиях. Но я также хотела бы отметить, что в последние два года мы проводим торги и уже появились другие предприниматели, готовые платить за места больше денег. Для тех предпринимателей, которые участвовали в торгах в последние два года, при новой методике, наоборот, произошло небольшое снижение платы. Мы всё-таки должны создавать равные условия для всех», — подчеркнула Людмила Абдулкадырова.

Председатель думской комиссии Константин Шведов предложил депутатам вернуться к рассмотрению данного вопроса после завершения деятельности рабочей группы и принятия ею каких-либо решений. Торгово-промышленная палата уже подготовила список своих предложений, которые помогут снизить плату за размещение нестационарных объектов для местных предпринимателей.