«Это спецоперация по узурпации власти». В Екатеринбурге прошёл митинг против поправок в Конституцию, предложенных президентом

В Екатеринбурге на площади Обороны 1 февраля прошёл один из первых в России митингов против поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным. По различным оценкам, мероприятие посетили от 100 до 300 человек. Организатором акции выступило общественное движение «Екатеринбург — За свободу».

Как пишет Znak.com, протестующие требовали проведения честного референдума вместо «общенародного голосования», призывали горожан не поддерживать законопроект Путина, а также высказывались за импичмент президента. Акция продлилась 1,5 часа и прошла без задержаний.

Митинг также посетила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая является членом рабочей группы по поправкам в Конституцию, созданной Путиным. Она пыталась объяснить митингующим, что идеи Путина не несут угрозы конституционному строю, поскольку первые главы Конституции не подлежат изменению. По словам омбудсмена, все председатели рабочей группы за то, «чтобы ни в коем случае не трогать статьи первой, второй и девятой главы, даже из благих намерений».

«Я всегда в качестве наблюдателя бываю на митингах и буду бывать, пока работаю. Поэтому я вам желаю обсудить сегодня, поработать, и ваши предложения в любом случае будут приняты. Если не будет поправок, то как срез общественного мнения — мы не можем всё оформлять сами», — цитирует Мерзлякову E1.ru.

В качестве приглашённого гостя митинг посетила московский муниципальный депутат Юлия Галямина.

«Спасибо, что вы смогли первыми организовать митинг против узурпации власти Владимиром Путиным и его окружением. Мы должны сказать нет не просто этим поправкам в Конституцию, но и всему, что сдерживает нашу страну от развития, чтобы на ногах каждого человека не висел этот камень, который не даёт нам жить, применяет насилие против нас. Они хотят закрепить в поправках все свои порочные практики, всё, чем они занимались в тёмной подворотне. Теперь они хотят показать, что это можно делать при свете дня. Я призываю вас сказать этому нет на голосовании, которое ждёт нас в апреле», — заявила она.

Znak.com пишет, что во время мероприятия звучали и более радикальные идеи. Так, например, член партии «Яблоко» и соорганизатор митинга Ирина Скачкова заявила, что активисты будут организовывать новые пикеты и митинги против поправок, а также создают комитет протеста против этих поправок.

«Они думают, что напустили дыма [по вопросу поправок] и мы ничего не понимаем. Мы всё прекрасно понимаем! Это не поправки, это спецоперация по узурпации власти. Они хотят, чтобы один человек во власти был коронован навечно. Нынешняя Конституция, на которую они покушаются, прямо говорит, что узурпация власти недопустима, что это является уголовным преступлением. И все, кто в этом участвует, рано или поздно пойдут под суд!» — считает Скачкова.

Следующая крупная протестная акция запланирована на конец февраля. Скорее всего, к этому времени уже появится финальный текст поправок в Конституцию РФ, подготовленный по итогам второго чтения законопроекта в Госдуме.