«Это позволит качественно продвигать свой бизнес». Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства запустил услугу по брендированию

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес»), запустил новый инструмент содействия предпринимателям — комплексную услугу «Брендинг для повышения узнаваемости МСП», сообщили в фонде.

Услуга бесплатна и доступна субъектам малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в регионе. Предприниматели могут выбрать одно из трёх направлений работы: стартап-дизайн, включающий разработку или редизайн логотипа и других стилеобразующих элементов, продукт-промо, куда входит предметная фотосъёмка, разработка презентаций или каталога, а также видео-промо — создание имиджевого, презентационного или обучающего видеоролика.

«Для реализации услуги мы привлекаем профессиональных подрядчиков. Каждая компания, заинтересованная в получении такой поддержки и прошедшая отбор, выбирает подходящий пакет услуг. По итогу участники получат готовый инструмент для продвижения своего бренда: либо логотип и брендбук, либо каталог продукции, либо видеоролик, что позволит качественно продвигать себя», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Одним из условий получения поддержки является регистрация на Цифровой платформе МСП.РФ.

Также фонд актуализирует уже действующие востребованные услуги — в новом виде перезапущена программа комплексного развития «Система», направленная на экономико-технологическую трансформацию бизнеса. В состав услуги входят персональные и групповые консультации от приглашенных экспертов и сотрудников фонда.

В программу «Система» включены: интенсив от экспертов-практиков по развитию бизнеса, выстраиванию стратегии продаж, продвижению и автоматизации, стратегическая сессия с оценкой, составленной предпринимателями в процессе обучения стратегии развития, встречи в формате групповой работы с обратной связью про проделанным шагам. Обучение стартует 7 июля. Подать заявку на участие можно на сайте СОФПП.

Сегодня СОФПП реализует пять комплексных услуг: по повышению конкурентоспособности и расширению рынков сбыта, «Экономико-технологическая трансформация», для производителей Свердловской области, «Брэндинг для повышения узнаваемости МСП» и «Развитие социального предпринимательства».