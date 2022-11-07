«Это полный восторг!» Новая цирковая программа в Нижнетагильском цирке впечатлила детей и взрослых 

В эти выходные в Нижнетагильском цирке состоялся премьерный показ захватывающего шоу «Дикая планета» (0+). В зале был аншлаг, дети и взрослые не отрывали взгляда от арены и остались в восторге от новой цирковой программы, профессионализма артистов и животных.

История начинается с того, что главные герои (клоуны Игнат Старичихин и Анна Аникина) отправляются в путешествие. Они видят необычный тотем и решают с ним сфотографироваться, но между ребятами возникает конфликт, и они случайно ломают тотем. После этого герои узнают, что в нём было спрятано всё зло человечества. Чтобы исправить ситуацию, им необходимо успеть до заката найти все части тотема, которые вдруг куда-то исчезли, и собрать их воедино, но для этого нужно научиться договариваться с силами природы, находить общий язык между собой и многое другое.

В новом шоу внимание зрителя приковывают леденящие кровь трюки воздушных гимнастов под куполом цирка на высоте 18 метров, номера канатоходцев и жонглёров. Большой интерес зрителей вызвали выступления лауреата фестиваля в Рио-де-Жанейро жонглёра Максима Бондаренко и обладательницы серебряной короны «Принцесса цирка 2022» Екатерины Дмитриевой, которая показала единственный в мире цирковой номер, совмещающий жанр езды на лошади и воздушной гимнастики.

Зрители были в удивлении, когда 29-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Фахриддин Ахназаров потащил зубами автомобиль весом более двух тонн, позже зал замер и, затаив дыхание, наблюдал, как Фахриддина переезжает эта же машина. Главной изюминкой спектакля стали выступления тибетских яков, верблюдов, дикобразов, североамериканских бизонов, попугаев и других животных.

«Дикая планета» поражает богатством жанров, красотой костюмов, декораций и уморительными номерами клоунов, которые веселили публику на протяжении всей программы. Артисты развлекали зрителей штуками и взаимодействовали с залом.

На этом сюрпризы «Дикой планеты» не заканчиваются, ведь на каждом её представлении проводится розыгрыш подарков среди всех обладателей билетов, где главный приз — велосипед. На премьерном выступлении 5 ноября его счастливой обладательницей стала Светлана Кобзева, которая пришла в цирк со всей семьёй. Она говорит, что сначала хотела выбрать другие места.

«О розыгрыше мы не знали, сначала не хотели покупать эти места, потому что те, которые мы хотели, уже разобрали. Я даже поворчала немного по этому поводу, но в итоге очень обрадовалась, когда выиграла!» — делится радостью Светлана.

«Больше всего нас впечатлили животные — яки и бизоны. Нам всё очень понравилось, я сразу вспомнила своё детство. Это полный восторг!» — рассказывает Татьяна, которая пришла на спектакль с внуком Семёном. «Нам очень понравились девочки-гимнастки. Впечатлили яки, очень красивые животные. Нам понравилось всё», — рассказывает семейная пара Игорь и Оля, они пришли вместе с дочками Настей и Лизой.

Приобрести билеты на новую цирковую программу «Дикая планета» можно в кассах или на сайте Нижнетагильского цирка. Гастроли труппы продлятся до 4 декабря.