«Это один из лучших трамплинных комплексов». В Нижнем Тагиле стартовал Кубок мира по прыжкам на лыжах (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Вчера, 7 декабря, на горе Долгой прошёл очередной этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Побороться за заветные баллы в Нижний Тагил приехали 50 спортсменов из 15 стран. По итогам двух попыток лучшую сумму набрал японец Юкия Сато, второе место у немца Карла Гайгера, третью ступеньку пьедестала занял австриец Филипп Ашенвальд. Российские спортсмены не смогли пробиться в финальную часть выступления. Лидер нашей сборной Евгений Климов занял 41-е место.

«В Нижнем Тагиле этапы Кубка мира проходят уже пятый год, — заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. — Желательно, чтобы эта тенденция продолжалась. В этот раз зрителей намного больше, что говорит о том, что тагильчанам интересен этот вид спорта. И сам комплекс себя хорошо показывает. В пятницу был серьёзный ветер, но ветрозащита отработала на 200%. Многие спортсмены говорили, что в Нижнем Тагиле один из лучших трамплинных комплексов среди тех, на которых им удалось побывать. Свердловская область становится спортивным центром, и количество спортобъектов у нас увеличивается. У нас позади чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по боксу, впереди Универсиада. Сегодня вот Кубок мира по прыжкам с трамплина, тем более прыгают мужчины, это очень интересно. Будем болеть за нашу сборную, и большое спасибо тагильчанам за то, что они поддерживают спортсменов».

Сегодня, 8 декабря, проходит второй день соревнований.