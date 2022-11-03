«Это не просто ювелирный магазин, а настоящая галерея». Владелица салона Ю-Line в Нижнем Тагиле Светлана Миронова — об украшениях, доставляющих удовольствие, умении их носить и формировании вкуса потребителей

Почти 25 лет ювелирный салон Ю-Line, расположенный по адресу проспект Ленина, 69, радует тагильчан своими украшениями. Его владелица Светлана Миронова специально приехала в Нижний Тагил из Екатеринбурга в конце 90-х годов, чтобы попробовать себя в новом качестве — руководителя одного из магазинов крупной сети. В рамках проекта «PRO бизнес», который АН «Между строк» реализует совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, мы поговорили со Светланой о том, как построить бизнес с нуля, удерживать позиции, несмотря на высокую конкуренцию, и формировать вкус клиента.

В 1998 году Светлана работала товароведом в екатеринбургской сети «Ювелирный дом». В связи с открытием магазина в Нижнем Тагиле Светлане предложили попробовать себя в должности его директора. Магазин назывался «Золото», потом «Ювелирный дом», позже, когда производился ребрендинг всей сети, родилось название Ю-Line, что означает «твоя линия». Спустя время сеть прекратила своё существование, но остались два магазина — в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

«В 1998 году, 10 июля, я в первый раз приехала в Нижний Тагил. Всё здесь начинали с нуля, приходилось принимать решения, нести ответственность, договариваться, решать. Бывало всякое: и слёзы, и желание вернуться. Я выучила каждый болтик, каждый винтик, где находятся перекрытия в магазине, как установить лифт и где расположены коммуникации. Всё не зря. Когда сети не стало, я решила оставить название, потому что мы долго под ним работали, и зарегистрировала бренд на себя», — рассказывает Светлана Миронова.



Фото: Светлана Миронова



Филиалы магазина Ю-Line были на Вагонке, в центре города в ТЦ «Александровский пассаж», на проспекте Мира, но потом их закрыли и оставили один большой, двухэтажный ювелирный салон, который действует сегодня. Теперь в магазине можно увидеть не только изделия массового производства, но и более эксклюзивные вещи, а также тагильские подносы, украшения из уральских камней, произведения камнерезного искусства, сувениры, оружие, фьюзинг, расписные платки и многое другое.

«Я бы сказала, что это не просто ювелирный магазин, а настоящая галерея, потому что у нас есть произведения ювелирного искусства, которых нет в других магазинах. В 2000-е годы мы открыли второй этаж, где разместили премиум-сегмент. Ещё мы поддерживаем тагильских мастеров, у нас есть их работы. В какой-то степени мы занимаемся и популяризацией ювелирного искусства», — делится Светлана.

Владелица салона считает, что ювелирные изделия всегда были предметами роскоши и образцами высокого вкуса, но федеральные сети снизили эту планку, предлагая товар не самого высокого качества и слабый сервис. В магазине Ю-Line придерживаются других подходов: например, здесь можно изменить размер изделия или заменить камень, что не получится сделать в других магазинах.

«Некоторые посетители спрашивают про скидки, которые есть в других ювелирных магазинах, но качественный товар нельзя продать по скидке 50% или 80%. Заводская цена у новых изделий не может быть ниже рынка, ниже биржи. Кайф от внезапной большой скидки длится гораздо меньше, чем от украшения хорошего качества», — объясняет предприниматель.

Светлана отмечает, что по мере развития бизнеса меняются и покупатели. Например, в 1998 году люди приходили и боялись даже примерять украшения. Сотрудники Ю-Line показывали и рассказывали, что такое красивая и качественная ювелирка, объясняли покупателям все нюансы, развивая у людей вкус и способность выбирать действительно качественные вещи. В Ю-Line отказались от принятой тогда практики, когда после примерки изделия посетитель должен был его купить. Чтобы порадовать клиентов разнообразием, старались предлагать что-то новое, что прежде не было знакомо местному потребителю. Например, Ю-Line единственный в Нижнем Тагиле привёз коллекцию «Золото Бразилии». Люди были в восторге от дизайна и особенного подхода к изготовлению украшений.

У компании более 100 поставщиков по всей России. Завод отправляет коллекцию, Светлана её рассматривает и принимает решение, какой товар будет размещён у неё в магазине. Также владелица посещает международные выставки в Москве и Санкт-Петербурге. Она признаёт, что выбор коллекции — это определённый риск: нужно, чтобы изделия понравились людям. Жителей города необходимо постоянно чем-то удивлять, а также быть на шаг впереди конкурентов, в чём Ю-line помогают трендбуки от европейских бюро, которые Светлана покупает, чтобы быть в курсе всех тенденций в ювелирном деле. Так, в Ю-line уже знают основные тренды, которые будут актуальны в мире в 2024 году. Но угодить тагильскому потребителю удаётся не всегда.

«Однажды я привезла супермодную коллекцию завода “Санис”, там был новый футуристический дизайн. Однако люди говорили: “Да, это интересно, но я буду ходить в классике”. У нас в этом плане до сих пор сохранилась зашоренность, ограниченность, которая идёт ещё с Советского Союза. Люди боятся быть оригинальными», — рассказывает бизнес-леди.

Ювелирный салон Ю-Line не только привозит коллекции для продажи, но и сотрудничает с екатеринбургским ювелирным предприятием по изготовлению украшений, чтобы каждый желающий мог заказать изделие на свой вкус, добавить в него дополнительные элементы. За 24 года работы у компании сформировалась своя клиентская база, люди приходят в салон семьями, приводят детей и внуков.

«Человек может сам предложить эскиз украшения. Последний заказ мы делали для девушки, которая попросила переделать серебряный комплект умершей мамы в белое золото. Так она хотела сохранить с ней связь. Благодаря этому изделию у неё появлялось чувство, что мама всегда рядом», — рассказывает предпринимательница.

Во время пандемии коронавируса Светлане пришла идея работать как пункт выдачи заказов интернет-магазина. Сотрудники дежурили в магазине, общались с клиентами в мессенджерах, люди выбирали 2-3 понравившихся изделия, позже приходили в салон, примеряли и покупали. Это позволило не останавливать торговлю, как пришлось поступить многим конкурентам, сохранить бизнес и коллектив.

«Когда началась пандемия, нам пришло подтверждение, что с завтрашнего дня никто не работает. Мы решили, что отдохнём два дня, а в понедельник выйдем и будем думать, как жить дальше. Эти два дня я была словно в агонии, не знала, что делать. У меня ребёнок, которого нужно кормить, одевать, за сотрудников я тоже в ответе, у них есть дети и семьи. С понедельника начала мозговой штурм, искала вариант, как, не закрывая магазин, продолжить работу, и решила, что мы можем работать как пункт выдачи интернет-заказов. Я проконсультировалась с администрацией города, позвонила в Роспотребнадзор, подала сообщение в налоговую, в инспекцию пробирного надзора (главная инспекция, которая контролирует все ювелирные компании). В течение 10 дней после положительного ответа мы были единственные в нашем городе, кто так работал», — вспоминает Светлана Миронова.

Владелица салона признаёт, что до прежнего уровня рынок не восстановился до сих пор, поскольку снизилась платежёспособность населения. А после объявления частичной мобилизации в магазине была полная тишина. Но зато многие ещё с весны этого года начали скупать золото в слитках. Как специалист в этой области, Светлана предостерегает людей от рискованных вложений.

«Люди, которые бежали за слитками, сейчас не знают, что с ними делать. Чтобы хоть как-то окупиться, они продают их на “Авито”. Некоторые же покупают золотые украшения, ведь это двойная выгода: покупатель может носить изделие сам, а также продать в случае необходимости. Но стоит помнить, что вложение в золото — это не быстрый возврат денег», — объясняет она.

Светлана Миронова — единственный сертифицированный ювелирный стилист в Нижнем Тагиле. Она старается как можно чаще рассказывать про культуру ношения украшений, которую мало кто пропагандирует в нашем городе. Предпринимательница объясняет людям, как надо правильно носить брошь, бусы и серьги и как получать от этого удовольствие. Светлана сотрудничает с разными компаниями и организациями: например, работала с моделями на открытии салона Mazda, подбирала украшения под их стиль одежды, планирует проект в сфере культуры.

«Мы ориентируемся на людей и тематику самого мероприятия. 4 ноября мы будем в Нижнетагильском театре кукол на мероприятии, которое посвящено Пушкину. Наталья Гончарова была большой любительницей украшений. Жемчуга, камея, украшения в волосах — всё это можно воспроизвести», — говорит предпринимательница.

Нижнетагильский фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес», с которым Светлана успешно сотрудничает, пригласил её поучаствовать в конкурсе «Лучший предприниматель Свердловской области — 2022». Владелица Ю-Line согласилась и одержала победу в номинации «Индустрия моды и красоты».

Светлана Миронова с дипломом победителя конкурса «Лучший предприниматель Свердловской области 2022» Фото: Светлана Миронова

«Изначально нас хотели добавить в номинацию “Сфера торговли”, но я объяснила, что мы больше про моду и красоту. Я приехала в Екатеринбург, сделала презентацию и рассказала подробнее про свой магазин. Хотя было очень трудно уместить почти 25 лет в 6 минут. После моего выступления члены жюри задали всего 2 вопроса: “Сколько человек в штате?” и “Есть ли в Тагиле ещё ювелирные стилисты?” Спустя некоторое время нас пригласили в “Атриум Палас отель” в Екатеринбурге, где объявили победителей», — вспоминает Светлана.

С центром «Мой бизнес» Светлана сотрудничает давно. Владелица Ю-Line благодарна фонду за предложение поучаствовать в конкурсе, ведь это позволило ей познакомиться с интересными людьми и заявить о своей компании на всю область.