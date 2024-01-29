«Это музыка движения к победе». В Нижнетагильской филармонии исполнили знаменитую «Ленинградскую» симфонию Шостаковича (ВИДЕО)

В Нижнетагильской филармонии в минувшую субботу, 27 января, прошёл концерт к 80-летию снятия блокады Ленинграда. На сцене выступил сводный оркестр музыкантов из Новоуральска и Нижнего Тагила. Они исполнили знаменитую «Ленинградскую» симфонию № 7 Дмитрия Шостаковича.

В совместном проекте «Ленинградская симфония: несломленные духом» участвовали оркестр Нижнетагильской филармонии «Демидов-камерата» и симфонический оркестр Театра музыки, драмы и комедии Новоуральска.

«С музыкой Шостаковича тяжёло сталкиваться эмоционально. Вживую “Ленинградскую” симфонию я услышал полностью, когда дирижировал. Шостакович словно выходит за пределы человеческого в другие сферы, будто иглой залазит под кожу, его музыку нельзя просто сыграть и продирижировать, она требует усилия и включения, где-то она вызывает даже дискомфорт. Но это музыка движения к победе. Это мой первый опыт сведения двух оркестров, мне это доставляет большое профессиональное удовольствие. Чтобы играть такую большую и сложную симфонию, нужен состав, и отдельно оркестры с этой музыкой бы не справились именно технически», — рассказывает дирижёр Иван Моисеев.

Оркестры репетировали отдельно друг от друга фрагменты, затем на сводных репетициях музыканты смогли сыграть симфонию полностью. Дирижёр Иван Моисеев, который сводил два оркестра, родом из Краснотурьинска, окончил Уральскую консерваторию имени Мусоргского, последние два года работает в Театре музыки, драмы и комедии Новоуральска и занимается сопровождением театральных постановок.

Концерт сопровождался световой и видеоинсталляцией на потолке, звучали стихи Ольги Берггольц и демонстрировались картины художников блокадного Ленинграда.

Перед концертом в филармонии прошла лекция музыковеда Елены Цыпушкиной о жизни и творчестве Дмитрия Шостаковича. «Ленинградскую» симфонию он создал в 1941 году, её первые три части были написаны в блокадном Ленинграде. В первые месяцы войны Шостакович оставил преподавание и работал пожарным в обороне города.

Премьера «Ленинградской» симфонии одновременно с радиотрансляцией состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, где в то время находилась в эвакуации труппа Большого театра. Уже 22 июня 1942 года прошла её зарубежная премьера, произведение исполнил Лондонский симфонический оркестр. В Ленинграде симфония была исполнена впервые 9 августа 1942 года в Большом зале Ленинградской филармонии. Несмотря на постоянную угрозу бомбардировок, в концертном зале были зажжены все люстры, велась радиотрансляция концерта.