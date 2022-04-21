«Это как борьба с ветряными мельницами». В Нижнем Тагиле после многократных жалоб в управляющую компанию жильцы дома на Красном Камне сами отремонтировали дорогу во дворе

В Нижнем Тагиле жильцы дома № 110 на улице Пархоменко, устав обращаться в управляющую компанию, самостоятельно заделали яму на внутриквартальной дороге. Об этом АН «Между строк» рассказала подписчица Екатерина. Женщина сняла на видео процесс самовольного ремонта дорожного полотна. В видеоролике двое мужчин засыпают яму на дороге кирпичами и песком.

«Каждый из нас ходит по дворам города и видит, что там происходит. Мне уже 60 лет, и почти всю мою жизнь эта яма здесь. Мы с сыном решили хоть как-то её заделать потому, что уже надоело в неё въезжать, передвигаться на автомобиле из-за неё невозможно. Мы, местные жители, уже устали просить о чём-то управляющую компанию. У меня порой складывается впечатление, что там работают люди, плохо видящие и плохо слышащие. Не во всех, конечно, но таких, думаю, большинство. Заставить управляющую компанию делать то, что они делать должны, — это как борьба с ветряными мельницами, совершенно бесполезное занятие», — рассказал АН «Между строк» жилец дома Михаил.

Управляющей компанией в этом дворе является УК «Красный Камень». Комментарий у руководства компании взять не удалось.

Напомним, администрация города при общении с местными жителями в социальных сетях неоднократно заявляла, что ремонтом прилегающих к многоквартирным домам дорог занимаются управляющие компании. Жителями должно быть собрано общедомовое собрание собственников и подана заявка на ремонт внутриквартальных дорог.