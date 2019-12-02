«Это игра, в которой нужно думать головой». В Нижнем Тагиле команда по хардболу набирает новых игроков

Хардбол — это военно-тактическая игра с применением пневматического оружия. По легенде, этот спорт придумали бойцы спецподразделений для отработки тактики и навыков. Пик популярности хардбола в России пришёлся на середину нулевых. В настоящее время в Свердловской области существует всего два клуба по игре в хардбол: в Верхней Салде и Нижнем Тагиле. Тагильская команда просуществовала до 2018 года, и теперь фактически остались только несколько активистов, которые продолжают любимое дело. Они решили организовать свой клуб с говорящим названием «Принцип». Сегодня игроки набирают в команду новых участников, чтобы развить новый для региона вид спорта.

Сейчас в клубе занимаются 10 человек. Как и в настоящих силовых подразделениях, у игроков есть звания, а в команде — определённая иерархия. Илья Серёдкин играет в хардбол уже три года. Сначала, признаётся, скептически отнёсся к этому виду спорта, а когда попробовал — втянулся.

«Я около полугода жил в Тюмени, и знакомые ребята предложили поиграть в хардбол. Они всё объяснили и рассказали, а я смутился. Подумал, что будет больно, но всё же решился. Попробовал, хапнул эмоций, впечатлений, и затянуло меня туда. А про тагильский клуб я также узнал от знакомых, они меня пригласили на игру», — рассказал Илья.

Хардбол — это игра с применением пневматического оружия калибра 4,5 мм и дульной энергией не более 7,5 Дж. Основным отличием от прочих видов военно-тактических игр является применение свинцовых и стальных пуль. Для защиты от тяжёлых травм при попадании поможет только специальная экипировка. Полный комплект амуниции стоит около 15 тысяч рублей, но в клубе новичкам будут выдавать необходимое снаряжение бесплатно. Как рассказали в «Принципе», стать игроком может любой желающий, вне зависимости от пола, рода деятельности и возраста.

«Конечно, дети у нас тоже могут заниматься, но тогда нужно заявление от родителей. Поскольку хардбол — это всё-таки опасный вид спорта, мы не можем взять на себя такую ответственность. И соответственно, после заявления ребёнок может заниматься с нами, мы его будем также учить нашим приёмам, правилам, он сможет с нами выступать на соревнованиях. Но если игрок не соблюдает наши правила и ведёт себя вызывающе, то мы играть с ним не будем. Это не жёсткий, но всё же важный отбор в команду», — рассказал Илья.

У клуба есть штаб, где проходят сборы и обучение, а также теоретические занятия. Игры в Нижнем Тагиле проходят на заброшенных территориях, вдали от жилых районов. Иногда хардболисты выезжают за черту города, чтобы проводить комплексные тренировки. В «Принципе» отмечают, что занятия в клубе бесплатные, главное — собрать как можно больше единомышленников и сделать спорт доступнее и популярнее.

«Мы хотим организовать своё движение. Сейчас люди сидят за компьютерами и в телефонах, не выходят из дома. Хардбол — альтернатива сетевым играм. Здесь любой может побегать с оружием, попробовать победить противника. Здесь не пригодится умение тыкать по клавишам. Чтобы развить новые навыки, мы выезжаем в походы, занимаемся альпинизмом, сплавляемся и просто ведём здоровый образ жизни», — отмечают в клубе.

Любая военно-тактическая игра не обходится без сценариев, и хардбол не исключение. Сценарий в хардболе подразумевает слаженные действия всей команды для достижения поставленной цели. Хардбол — игра, максимально приближенная к реальным боевым действиям, поэтому и сценарии в этой игре соответствующие. Это и захват базы или флага, и поиск чёрного ящика, освобождение заложника или «каждый сам за себя».

«Режимов игры много. Мой любимый — это “каждый сам за себя”. Этот режим, по-моему, даёт больше навыков. Популярный среди игроков клуба — это “оборона” и “захват”, где участники охраняют или захватывают здание или холм», — говорит Серёдкин.

Всегда нужно помнить, что хардбол — это опасная игра, поэтому на установочном занятии новичкам рассказывают ряд правил: во время игрового режима нельзя снимать элементы защиты, шлем или маску. Если увидели посторонних людей, животных, то важно подать сигнал на остановку игры до момента, пока не убедитесь, что на полигоне нет никого, кроме игроков. До начала и после игры нужно держать оружие на предохранителе и убрать палец с курка.

«Например, если во время игры поднять маску, то туда может случайно залететь пуля. Конечно, мы оказываем первую медицинскую помощь, у нас есть и опыт, и знания. Экипировка серьёзная, но это не просто игра, в которой бегаешь и стреляешь в кого попало. Это игра, в которой нужно думать головой», — рассказал Илья Серёдкин.

В клубе новых игроков обучат стрельбе и правилам. Главное — желание узнать и попробовать новое. Чтобы стать участником клуба, нужно написать руководителям в социальной сети «ВКонтакте».