«Это грандиозный и судьбоносный проект». В Нижнем Тагиле при участии руководителей ЕВРАЗа и Свердловской области подписали «дорожную карту» по строительству моста через Нижнетагильский пруд

В Нижнем Тагиле состоялось подписание «дорожной карты» по возведению в городе новой важной транспортной артерии — моста через Тагильский пруд. Торжественное мероприятие прошло в музее «Демидовская дача» накануне, 4 февраля. В знаковом событии приняли участие в числе прочих первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, мэр Владислав Пинаев, представители ЕВРАЗа и компании «Альмакоргруп», которая займётся возведением мостового перехода. От ЕВРАЗа, который вложит в создание инфраструктурного объекта 1,3 млрд рублей, присутствовали вице-президент организации, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и управляющий директор ЕВРАЗ НТМК И ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв. Участники отметили, что мост через Тагильский пруд станет достойным подарком к 300-летию города.

«Мы присутствуем при начале грандиозного проекта, — отметил вице-губернатор Алексей Орлов. — Это один из самых крупных инфраструктурных проектов, которые сегодня реализуются на территории нашего региона. Конечно, его реализация была бы невозможна без доброй воли градообразующего предприятия, компании ЕВРАЗ. В 2019 году было подписано трёхстороннее соглашение [между правительством Свердловской области, мэрией Нижнего Тагила и ЕВРАЗом], и оно безукоснительно соблюдается. ЕВРАЗ взял на себя повышенные обязательства по уплате налога на прибыль в областной бюджет. Они перевыполняются. Мы в свою очередь предусматриваем в расходных полномочиях расходы на реализацию социально значимых проектов в городах присутствия предприятия. Один из самых важных инфраструктурных проектов, который все ждут — как раз строительство моста через Нижнетагильский пруд. Мы надеемся, в этом проекте будут задействованы мощности местных, тагильских предприятий. “Дорожная карта”, которую мы подписали, эти пункты предусматривает».

«Проект судьбоносный, с прошлого века, в советском союзе ещё задумывался, — подчеркнул Денис Новоженов. — Не смогли сделать тогда, сделаем сейчас, все вместе и дружно. Жители нашего города получат совершенно другой уровень комфорта. После строительства моста мы разгрузим центр города, улучшим транспортную доступность для районов города. Очень хорошо, что подрядчики приняли решение подписать договор. Подписывая “дорожную карту”, вы берёте на себя обязательства перед руководителями области, города и перед нами, потому что мы работаем по соглашению. Те деньги, которые мы зарабатываем в Тагиле, возвращаются сюда. Мы желаем вам удачи. А если будут какие-то заминки и отставания, у Алексея Владиславовича [Кушнарёва] богатейший опыт управления проектами, он подъедет, вам поможет, поправит. Но лучше этого, конечно, не допускать».

«Мы, все здесь присутствующие, наверное, до конца ещё не понимаем, что, наконец, многолетняя мечта всех тагильчан иметь свой собственный мост, мост через Тагильский пруд, сбылась. Я не сомневаюсь, компания “Альмакоргруп” выполнит взятые на себя обязательства. Мостовому переходу быть!», — сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, поблагодарив всех присутствующих и свердловского губернатора Евгения Куйвашева за помощь в реализации крупного проекта.

Мостовой переход появится на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. То есть он соединит Уральский проспект и Свердловское шоссе. Сооружение будет иметь арочные конструкции, четыре полосы и «умную» подсветку. Его протяжённость составит 450 метров. При строительстве моста будет использована продукция и мощности металлургического комбината.

«Ещё ни один крупный объект [в России] не обошёлся без тагильского металла», – отметил Алексей Кушнарёв.

Напомним, ЕВРАЗ ежегодно направляет более миллиарда рублей на реализацию различных социально-экономических программ и благотворительных проектов. Комбинат неоднократно становился лучшим благотворителем среди предприятий горнорудной промышленности в области.