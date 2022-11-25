«Это было непрозрачно». Депутаты городской думы Нижнего Тагила отменили банные льготы для пенсионеров, инвалидов и детей 

Нижнетагильская городская дума приняла решение больше не возмещать средства, недополученные собственниками бань за обслуживание льготников. Депутаты объяснили такой шаг недостаточной прозрачностью процедуры компенсации.

Отметим, что механизм возмещения средств осуществлялся в соответствии с решением думы от 26 сентября 2014 года № 27 «О предоставлении льгот на услуги бань общего пользования отдельным категориям граждан на территории города Нижний Тагил». Согласно документу, пенсионеры и инвалиды получали 50% скидку, а дети до 6 лет и вовсе обслуживались бесплатно в банях Нижнего Тагила, при этом недополученную прибыль компенсировали средствами из городского бюджета.

До 2017 года в бюджете предусматривали 1–2 млн рублей на льготы на использование бань, на практике же расходы, как правило, оказывались меньше: в 2015 году — 335 тысяч рублей, в 2016 и 2017 годах — 180 тысяч и 1 млн рублей соответственно. В 2018 году деньги выделять перестали, а в 2021 году депутаты признали решение о предоставлении льгот утратившим силу. Нынешний созыв гордумы отменил документ совсем.

«У нас зампредседателя думы сам выезжал в бани. Может, это немного смешно, но тем не менее мы выясняли, насколько правильно всё соблюдалось. Действительно, это было непрозрачно. Некоторые предприниматели отказывались от этой льготы, говоря: “Нам она не нужна”. Некоторых, кто претендовал на неё, мы просили придумать процедуру, чтобы она была прозрачна. Но ничего не было сделано, поэтому постоянная комиссия и глава города приняли абсолютно правильное решение», — считает председатель гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн.