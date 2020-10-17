«Эти соревнования – украшение города». В декабре Нижний Тагил в шестой раз примет лучших летающих лыжников мира

В декабре в Нижнем Тагиле пройдёт этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования будут организованы на комплексе «Аист» уже в шестой раз. Они запланированы на 3-7 декабря, рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики региона.

«Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина – это одно из знаковых спортивных событий Свердловской области. Украшение Нижнего Тагила, его достояние», – отметил на совещании по подготовке состязаний министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Совещание прошло на этой неделе в министерстве под руководством Рапопорта. В нём приняли участие также президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский, директор тагильской спортшколы «Аист» Яков Миленький и представители Роспотребнадзора. Дубровский напомнил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) сегодня высоко оценивает качество проведения соревнований именно на комплексе трамплинов «Аист».

«В Свердловскую область всегда приезжает вся элита прыгунов на лыжах с трамплина – олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Будем надеяться, что и в этом году мы увидим лучших летающих лыжников нашей планеты. Тем более, сразу после Нижнего Тагила спортсмены отправятся в словенскую Планицу на чемпионат мира по полётам на лыжах. Так что соревнования у нас станут генеральной репетицией этого, безусловно, важнейшего старта в сезоне», – сказал Дмитрий Дубровский.

На данный момент получены заявки уже от четырёх команд для участия в соревнованиях: Норвегии, Словении, Болгарии и Финляндии. Предполагается, что всего в Нижний Тагил в декабре приедут около 15 команд, в том числе российская сборную. Яков Миленький пообещал полностью подготовить комплекс трамплинов к первым числам декабря. Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции FIS должна будет предпринять все необходимые меры – это соблюдение дистанции, обработка помещений, масочный режим.

В этом году Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина стартует 21-22 ноября в польской Висле. После этого спортсмены переедут на север Финляндии в Куусамо-Рука, где 28-29 ноября состоится второй соревновательный тур. Оттуда спортсмены прибудут чартерным рейсом на Средний Урал. На 4 декабря запланирована квалификация, на 5-6 декабря – основные старты.