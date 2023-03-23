«Эта собачка была её единственной отдушиной». В Нижнем Тагиле в районе Лебяжки потерялся шпиц, хозяйка готова заплатить 50 тысяч рублей тому, кто найдёт животное

В Нижнем Тагиле в районе Лебяжки потерялся шпиц по кличке Луша. Как уточняет АН «Между строк» племянница хозяйки собаки, во время прогулки животное испугалось машины, которая на скорости выехала из-за угла, из-за чего шпиц выскочил из шлейки и убежал. Последний раз Лушу видели 19 марта в 22:30.

По словам девушки, хозяйка сейчас в отъезде. Перед тем как отправиться в путешествие, она отдала собаку своей маме на передержку.

«На подъезде того дома на улице Ермака, возле которого потерялась Луша, сорвали все объявления о пропаже — мы там вчера весь день дежурили. Пока безрезультатно. Несколько людей видели собачку в разное время суток, а после 20 марта её никто нигде не видел. Опрашиваем прохожих на улице. У хозяйки погиб сын, ему было 24 года, и эта собачка, которую она вскоре взяла, была единственной отдушиной. Всё сложилось очень грустно: моя тётя улетела на отдых, оставила бабушке собачку, и такое произошло. Она и выехать пока не может — тур был, и отдыха им никакого там нет, плачут и сидят в телефоне 24/7», — делится подробностями о произошедшем наша собеседница.

Собака откликается на кличку Луша. Ошейника на ней нет. У животного коллапс трахеи, поэтому ей требуется постоянное лечение и присмотр — она в любой момент может задохнуться. Хозяйка Луши просит всех, кто владеет какой-либо информацией, связаться с ней по телефону +7 (912) 290-56-83 (Анна Дитковская). За найденное животное тагильчанка готова дать вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.